Смртна казна у САД због отмице и убиства дјевојчице: Погубљен бивши маринац

Танјуг

14.11.2025

08:53

Погубљен маринац у САД
Фото: YouTube/Screenshot/Criminal Records - True Crime

Брајан Фредерик Џенингс (66), осуђен за убиство шестогодишње Ребеке Кунаш 1979. године, погубљен је синоћ у државном затвору Флориде у близини Старка, чиме је извршено рекордно 16. погубљење у Флориди ове године.

Џенингс је проглашен мртвим у 18.20 часова након што му је дата смртоносна инјекција, преносе амерички медији.

Џенингс, бивши маринац, добио је смртну казну због отмице, силовања и убиства дјевојчице која је одведена из своје спаваће собе док су јој родитељи били у другој просторији.

Према судским записима, дјевојчица је удављена у каналу, а тијело је пронађено истог дана.

Џенингс је идентификован на основу описа свједока, отисака стопала и отисака прстију на окну прозора, а ухапшен је неколико сати након злочина по због саобраћајног прекршаја.

На питање да ли има последњу изјаву, одговорио је да нема.

Џенингс је три пута осуђен на смрт - првобитне двије пресуде су поништене, док је трећа, изречена 1986. године, остала на снази.

Гувернер Рон ДеСантис, који је потписао смртну пресуду, наредио је више погубљења ове године него било који други гувернер Флориде од 1976.

Претходни рекорд износио је осам погубљења у једној години.

Додатна погубљења заказана су за 20. новембар и 9. децембар, што би укупан број могло да повећа на 18.

Ове године у САД су извршена 42 судска погубљења, према подацима Центра за информације о смртној казни.

Врховни суд Јужне Каролине одбио је да заустави егзекуцију Стивена Брајанта, осуђеног за три убиства, која је заказана за петак стрељачким водом.

Florida

Смртна казна

погубљење

