Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару

Телеграф

14.11.2025

08:27

Фото: Pixabay

Незапамћена трагедија догодила се у четвртак увече у Букурешту, када је двогодишња дјевојчица умрла током посјете зубару.

Дјевојчици је интравенозно дата седација за наизглед једноставан захват. Реанимирана је два сата, али без резултата. Родитељи су оптужили љекаре да су одлучили да изврше медицински захват, иако је дјевојчица претходно тестирана, а резултати су показали проблеме са јетром.

Писмо

Србија

Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку

Мајка дјевојчице очајна је након смрти кћерке и тешко проналази ријечи којим би описала трагедију.

"Дошла је у 17.06 код зубара, у 17.30 је престала да дише. Послије сат времена су ме обавијестили, а хитна помоћ је дошла послије сат и по. Били су уплашени и то је нормално, разумијем, покушали су да је реанимирају. Можда да је хитна дошла раније, не знам...", рекла је неутјешна мајка.

Дјевојчица је била центар универзума својих родитеља и одвели су је у стоматолошку клинику у центру Букурешта како би јој излијечили два каријеса. Наизглед једноставан поступак, али изведен под интравенском седацијом.

Убрзо након тога, дјевојчица је доживјела кардиопулмонални застој. Два сата су стоматолози и особље хитне помоћи покушавали да је реанимирају. Два пута је дијете враћено у живот, али је, нажалост, поново доживјело срчани застој. Смрт је проглашена око 20.15 часова.

фсб

Свијет

ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Родитељи су у сриједу одвели дјевојчицу на анализе, а резултати су указивали на повећане вриједности јетре.

"Урадили смо неке анализе, јер смо знали да мора на стоматолошку интервенцију. Моја жена је резултате послала зубару и рекла да су јој неке вриједности јетре шест пута веће од законске границе. Рекла јој је да је у реду, да може да дође, да то ни на који начин не утиче на те више вриједности. Моја жена има поруке са доктором на Воцапу, гдје је рекла да би било боље да се промјиени термин, а доктор је рекао не, да дође и да је у реду", рекао је отац дјевојчице.

Истражиоци су заплијенили неколико докумената из клинике који би могли бити корисни у истрази. Два љекара су одведена на испитивање. Након вишечасовног испитивања, пуштени су.

Испитивање ће се наставити у наредном периоду, а тужиоци покушавају да утврде тачан узрок трагедије.

Убрзо након смрти дјетета, стигла је реакција из стоматолошке клинике.

Policija Srbija

Хроника

Језив призор: Тијело жене пронађено у згради

"У посљедњих 11 година рада, наша клиника је успјешно извршила више од 1.700 сличних процедура дубоке седације, са истим посвећеним и квалификованим тимом, без икаквог претходног инцидента", наводи се у саопштењу клинике.

Очекује се да ће Контролно тијело Министарства здравља данас извршити инспекцију клинике.

