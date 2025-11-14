ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Извор:
14.11.2025
08:18
Руска Федерална служба безбједности тврди да је спријечила атентат на високог руског владиног званичника у Москви, који су планирале украјинске обавештајне службе.
Ухапшена су три саучесника у завјери - руски супружници и мигрант из једне централноазијске земље, саопштио је Центар за односе са јавношћу ФСБ-а, преноси ТАСС.
Напад је планиран на Тројекуровском гробљу у Москви, на гробу рођака овог високог руског владиног званичника, а осумњичени су користили видео камеру скривену у вази са цвијећем, наводи се у саопштењу.
Како је прецизирала ФСБ, "да би припремиле атентат на владиног званичника, украјинске специјалне службе су регрутовале илегалног мигранта из региона Централне Азије и два раније осуђивана руска држављанина зависника од дроге, као и Џалолидина Курбановича Шамсова, рођеног 1979. године, који борави у Кијеву и кога руске власти траже због убиства и илегалне трговине оружјем".
Заплијењени су комуникациони уређаји, који откривају преписку између притворених и украјинског обавештајног официра на Воцапу и Сигналу, који потврђују план атентата, као и камера за надзор сакривена у вазу за цвијеће са даљинским управљањем и могућношћу преноса података у иностранство, која је коришћена у припреми терористичког напада, саопштио је ФСБ.
У Москви су приведени илегални имигрант и осумњичени Руси.
ФСБ није открила кога су осумњичени планирали да убију, али је саопштила да има информације о припреми сличних криминалних дјела у другим регионима Руске Федерације, наводи агенција.
