Јак земљотрес погодио Јапан

Извор:

Курир

13.11.2025

22:28

Јак земљотрес погодио Јапан
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Према доступним подацима, епицентар земљотреса је регистрован у Тихом океану, источно од острва Хоншу, око 144 километра од града Мијако, на дубини од приближно 10 километара.

Тренутно нема информација о евентуалним жртвама ни о причињеној материјалној штети, а упозорење на цунами није издато.

(курир)

Japan

Земљотрес

