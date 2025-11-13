Јак земљотрес погодио Јапан

Извор:
Курир
13.11.2025
22:28
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Према доступним подацима, епицентар земљотреса је регистрован у Тихом океану, источно од острва Хоншу, око 144 километра од града Мијако, на дубини од приближно 10 километара.
Тренутно нема информација о евентуалним жртвама ни о причињеној материјалној штети, а упозорење на цунами није издато.
Свијет
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Економија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
22
56
22
43
22
28
22
19
Тренутно на програму