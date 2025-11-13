Logo
Унука приредила дједу рођенданско изненађење, његова реакција расплакала милионе

13.11.2025

21:25

Унука приредила дједу рођенданско изненађење, његова реакција расплакала милионе
Фото: Tiktok/@bloom.berry2/screenshot

Једна унука је одлучила да обрадује деку за његов 67. рођендан.

Симпатичан дека није очекивао рођенданско изненађење.

У снимку унука приноси велику воћну торту са свећицама – бројем 67 – а старији човјек се једва уздржава да не заплаче.

Овај видео је дио ТикТок изазова “Late night finds” у ком се корисници мреже присјећају носталгичних момената са акцентом на то колико вријеме брзо пролази.

@bloom.berry2 I usually don’t post this stuff but yea (guys he said he’s adopting yall) #grandpa #latenightfinds #fyp #viral #grandparents ♬ original sound - ꨄ

''Ово је реакција мог деке на његову прву прославу рођендана'', стоји у опису видеа, а коментари су се само ређали, пише Ало.

“Реци деки да му желим срећан рођендан”, “Али како стоји, као дијете“, “Он је 66 година чекао на овако нешто”, “Колико је срећан, тако мало треба”, били су само неки од коментара.

Видео је за кратко вријеме имао преко 24 хиљаде коментара и чак 8.5 милиона прегледа.

