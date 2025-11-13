Logo
Медведев: Европо, помози сиротињи у Украјини, Зеленском и Миндичу

Агенције

13.11.2025

Медведев: Европо, помози сиротињи у Украјини, Зеленском и Миндичу

На Свјетски дан љубазности, замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев, позвао је Европљане да буду великодушни и помогну сиромашнима у Украјини, међу које је сврстао лидера кијевског режима и његове блиске сараднике.

"Данас славимо Свјетски дан љубазности. Добри људи, помозите најсиромашнијим грађанима Украјине: Зеленском, Јермаку, Миндичу и другима који гладују! Не будите шкрти, Европљани! Шоу мора да се настави", поручио је Медведев на друштвеној мрежи Икс.

Он је уз своју објаву приложио колаж са фотошопираним лицима Зеленског и Миндича.

Украјинске агенције за борбу против корупције откриле су у понедјељак да су неки од блиских сарадника Зеленског били умијешани у завјеру за крађу око 100 милиона долара из енергетског сектора Украјине.

Бизнисмен Тимур Миндич, ког још зову "новчаник" Зеленског, можда је најзанимљивије име на мети тужилаца. Према НАБУ, Миндич је побјегао у Израел прије него што је оптужен у енергетском случају. Агенција сада истражује ко га је упозорио.

Док најновији наводи о осумњиченима у овом случају воде и до шефа кабинета Зеленског Андреја Јермака, украјински министар правде Герман Галушченко је већ суспендован са своје функције.

У јеку корупционашког скандала министарка енергетике Украјине Светлана Гринчук поднијела је оставку.

