Сабаленка објавила "вреле" фотографије са егзотичне дестинације

13.11.2025
20:59
Коментари:0
Арина Сабаленка, најбоља тенисерка свијета, одлучила је да се одмори на Малдивима, чиме се похвалила на друштвеним мрежама.
Бјелорускиња је 8. новембра у финалу Завршног турнира за даме у Ријаду поражена од Елене Рибакине са 2:0 (6:3, 7:6), али јој тај (не)успјех није тешко пао.
Напорну сезону имала је Арина, успјела је да се одржи на првом мјесту WТА листе, а пред крај године отпутовала је на егзотичну дестинацију у пратњи свог момка Јоргоса Франгулиса, преноси нова.рс.
Saba on her way to Maldives 🌅🤿🏊♀️ pic.twitter.com/RCDJqvLhZ4— News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) November 10, 2025
Сабаленка је на Инстаграму објавила слике у купаћем са Малдива, а на њима можемо видјети и много лијепих кадрова природе.
''Вријеме за опуштање“, пише у опису слика уз емотиконе књиге и плаже.
Арина је позирала у купаћем костиму, играла је одбојку на пијеску, уживала је у мору и таласима.
На фотографије је реаговала Ирина Шајк, манекенка, а било је и оних који су у коментарима помињали Новака Ђоковића.
Тенис
Кажњена Арина Сабаленка
Први сљедећи велики турнир на којем би Сабаленка требало да игра је Аустралијан опен, а 28. децембра ће се у Дубаију суочити са Ником Кирјосом. Њих двоје ће бити дио спектакла под називом ''Борба полова“, а меч ће бити одигран у ''Кока-кола“ арени.
Тенис
5 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму