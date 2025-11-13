Logo
Large banner

Сабаленка објавила "вреле" фотографије са егзотичне дестинације

13.11.2025

20:59

Коментари:

0
Сабаленка објавила "вреле" фотографије са егзотичне дестинације
Фото: Танјуг / АП

Арина Сабаленка, најбоља тенисерка свијета, одлучила је да се одмори на Малдивима, чиме се похвалила на друштвеним мрежама.

Бјелорускиња је 8. новембра у финалу Завршног турнира за даме у Ријаду поражена од Елене Рибакине са 2:0 (6:3, 7:6), али јој тај (не)успјех није тешко пао.

Напорну сезону имала је Арина, успјела је да се одржи на првом мјесту WТА листе, а пред крај године отпутовала је на егзотичну дестинацију у пратњи свог момка Јоргоса Франгулиса, преноси нова.рс.

Сабаленка је на Инстаграму објавила слике у купаћем са Малдива, а на њима можемо видјети и много лијепих кадрова природе.

''Вријеме за опуштање“, пише у опису слика уз емотиконе књиге и плаже.

Арина је позирала у купаћем костиму, играла је одбојку на пијеску, уживала је у мору и таласима.

На фотографије је реаговала Ирина Шајк, манекенка, а било је и оних који су у коментарима помињали Новака Ђоковића.

Арина Сабаленка

Тенис

Кажњена Арина Сабаленка

Први сљедећи велики турнир на којем би Сабаленка требало да игра је Аустралијан опен, а 28. децембра ће се у Дубаију суочити са Ником Кирјосом. Њих двоје ће бити дио спектакла под називом ''Борба полова“, а меч ће бити одигран у ''Кока-кола“ арени.

Подијели:

Таг:

Арина Сабаленка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

Тенис

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

1 мј

2
Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

Тенис

Сабаленка иде ка одбрани титуле у Вухану

1 мј

0
Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

Тенис

Шта ће Ђоковић рећи на оно што је изјавила Арина Сабаленка

1 мј

0
Тенисерка Арина Сабаленка

Тенис

Намучила се на почетку: Сабаленка изгубила први сет, па савладала ривалку!

1 мј

0

Више из рубрике

Синеров тренер одговорио Ђоковићу: "Најнижа форма људског знања"

Тенис

Синеров тренер одговорио Ђоковићу: "Најнижа форма људског знања"

5 ч

0
Олга Даниловић се похвалила дипломом: ''Још један академски грађанин у кући''

Тенис

Олга Даниловић се похвалила дипломом: ''Још један академски грађанин у кући''

1 д

0
Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

Тенис

Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

1 д

0
Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

Тенис

Новак Ђоковић послао моћну поруку: Није ме брига

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner