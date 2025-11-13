Logo
САД означиле четири европска огранка групе Антифа као терористичке организације

Извор:

Агенције

13.11.2025

22:19

Коментари:

0
Амерички Стејт департмент данас је означио четири европска огранка групе Антифа као стране терористичке организације. Како се наводи на сајту Стејт департмента, у питању су организација Антифа Ост у Њемачкој, као и још три насилне групације у Италији и Грчкој.

Одлука о карактеризацији ових група као терористичких, подржава иницијативу предсједника Доналда Трампа чији циљ је разбијање самозваних анти-фашистичких мрежа и организација које користе политичко насиље и терористичке акте како би угрозили демократске институције, уставна права и основне слободе.

Групе повезане са овим покретом настављају се на револуционарне анархистичке, или марксистичке идеологије, укључујући анти-Американизам, анти-капитализам и анти-хришћанство, а које користе како би подстицали на насиље и оправдали насилне нападе на домаћем и страном тлу, наводи се у саопштењу.

Како се додаје, САД ће наставити да користе сва расположива средства да заштите своју националну безбједност и онемогућиће финансирање терориста, тиме што ће, између осталог, циљати и остале Антифа групе широм планете.

Према овој одлуци групе Антифа Ост, Неформална анархистичка федерација/Међународни револуционарни фронт (ФАИ/ФРИ), Револуционарна класна само-одбрана и Оружана пролетерска правда стављене су у исту категорију као Исламска држава ИСИС-К и ал Шабаб.

