Радници "Старбакса" ступили у штрајк

Извор:

СРНА

13.11.2025

21:31

Радници "Старбакса" ступили у штрајк

Запослени у америчкој компанији "Старбакс", једном од највећих свјетских ланаца кафића, започели су штрајк, захтијевајући боље и праведније услове рада.

"Спремни смо да ово постане највећи и најдужи штрајк због неправедне радне праксе компаније", саопштио је синдикат радника "Старбакс воркерс јунајтед" на платформи "Икс".

Синдикат је позвао купце да се уздрже од куповине у "Старбаксу" током штрајка.

Радници су започели штрајк након шест мјесеци спорова са компанијом око новог споразума који би укључивао веће плате и одговорио на њихове захтјеве за бољим запошљавањем.

starbaks rusija

Економија

Старбакс затвара стотине продавница и отпушта 900 радника

Синдикат је оптужио компанију да је незаконито спровела нове политике без преговора са њим.

"`Старбакс` је починио више кршења закона о раду него било који послодавац у модерној историји. `Старбакс` мора у потпуности да ријеши правна питања која утичу на раднике", додаје се у саопштењу.

Удружење радника "Старбакса" представља 11.000 чланова који раде у преко 550 кафића и продавница.

"Старбакс" је америчка компанија којој је примарна дјелатност продаја напитака од кафе и у свом власништву има ланац кафића.

Компанија је основана у Сијетлу 1971. године.

