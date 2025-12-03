Logo
Large banner

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Извор:

АТВ

03.12.2025

22:28

Коментари:

0
Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута
Фото: Pexels.com

Провокације током вожње довеле су до тога да су два мушкарца насред аутопута, у округу Вајц, изашла из возила и почела да се физички обрачунавају. Један од возача је 34-годишњи држављанин Босне и Херцеговине.

Како преносе аустријски медији, једно возило је том приликом оштећено, за шта се терети управо држављанин Босне и Херцеговине. Он се појавио на Окружном суду у Вајцу гд‌је је оптужен за оштећење имовине.

"Обојици би требало одузети возачке дозволе", рекао је судија видно затечен.

Он је још додао: "Ви сте обојица опасни по друштво".

Према ријечима очевидаца, возач је зауставио возило у зауставној траци, а затим су оба возача изашла и почела физички да се сукобљавају. Очевици су пријавили да су се мушкарци нагуравали, док су се возила великом брзином кретала поред њих.

policija brcko distrikt

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

Полиција је одмах реаговала и стигла на мјесто догађаја. Мушкарци су идентификовани, а против њих је покренут поступак због угрожавања безбједности саобраћаја. Како се наводи, њихово понашање је могло да изазове озбиљну несрећу, јер су се налазили директно насред ауто-пута.

Саобраћај је у том тренутку био успорен, а возачи су морали да буду посебно опрезни како би избјегли потенцијалну трагедију.

Подијели:

Таг:

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мина Врбашки добила милионску казну

Сцена

Мина Врбашки добила милионску казну

2 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

2 ч

0
Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

Свијет

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

2 ч

0
Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Занимљивости

Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

2 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

Свијет

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

2 ч

0
Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

Свијет

Венецуела распоредила војску: Одговор Трампу

2 ч

0
У Враци пронађено изглодано људско тијело

Свијет

У Враци пронађено изглодано људско тијело

2 ч

0
Снажан земљотрес погодио Албанију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Албанију

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Запалио се мотор авиона са 425 путника

22

51

Трамп: За танго треба двоје

22

48

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

22

44

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

22

28

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner