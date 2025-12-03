Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Извор:
Провокације током вожње довеле су до тога да су два мушкарца насред аутопута, у округу Вајц, изашла из возила и почела да се физички обрачунавају. Један од возача је 34-годишњи држављанин Босне и Херцеговине.
Како преносе аустријски медији, једно возило је том приликом оштећено, за шта се терети управо држављанин Босне и Херцеговине. Он се појавио на Окружном суду у Вајцу гдје је оптужен за оштећење имовине.
"Обојици би требало одузети возачке дозволе", рекао је судија видно затечен.
Он је још додао: "Ви сте обојица опасни по друштво".
Према ријечима очевидаца, возач је зауставио возило у зауставној траци, а затим су оба возача изашла и почела физички да се сукобљавају. Очевици су пријавили да су се мушкарци нагуравали, док су се возила великом брзином кретала поред њих.
Полиција је одмах реаговала и стигла на мјесто догађаја. Мушкарци су идентификовани, а против њих је покренут поступак због угрожавања безбједности саобраћаја. Како се наводи, њихово понашање је могло да изазове озбиљну несрећу, јер су се налазили директно насред ауто-пута.
Саобраћај је у том тренутку био успорен, а возачи су морали да буду посебно опрезни како би избјегли потенцијалну трагедију.
