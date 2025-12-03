Logo
Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

Извор:

Sputnjik

03.12.2025

22:23

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик
Фото: Танјуг/АП

Москва ће анализирати коначни текст документа украјинског парламента о уклањању руског језика са списка језика који подлежу заштити, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

„Коначни текст документа захтијева анализу, која ће свакако бити спроведена. Москва је већ говорила о присилној дерусификацији кијевског режима, напомињући да та политика у посљедње вријеме све мање успева и да има супротан ефекат“, напоменула је она.

Према њеним ријечима, „према резултатима анкете коју су шестог новембра ове године објавили Државна служба за квалитет образовања и Повереник за заштиту државног језика, 66 одсто ученика у школама у главном граду Украјине не говори украјински на часу, а 82 одсто га не користи током одмора“.

„Само 18 одсто ученика у овим школама говори украјински. Штавише, 24 одсто кијевских наставника признало је да користи руски на часу, а 40 одсто током одмора“, рекла је Захарова.

Занимљивости

Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Руска страна је више пута говорила о узалудности напора кијевског режима да насилно промјени језички идентитет становника Украјине, нагласила је портпарол.

„Упркос свим забранама, новчаним казнама, малтретирању, прогону и узнемиравању, људи нису спремни да забораве свој матерњи руски језик и желе да наставе да га говоре. Овај тренд постаје толико очигледан да га нико не може сакрити“, закључила је она.

(Спутњик)

Марија Захарова

