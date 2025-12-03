Logo
У Враци пронађено изглодано људско тијело

Извор:

Телеграф

03.12.2025

22:14

У Враци пронађено изглодано људско тијело
Фото: Pexels

У шуми у близини психијатријске установе у бугарској Враци пронађено је раскомадано и изглодано људско тијело, преносе медији.

Тијело је пронашао човјек који је шетао шумом иза бившег Центра за кожне и венеричне болести, на путу ка Дому за старе гдје је намјеравао да посјети пријатеља.

skajp aplikacije

БиХ

Суд у БиХ донио пресуду: Докази из Скај апликације су незаконити

Човјек је одмах пријавио полицији шта је нашао, а за неколико минута на лице мјеста стигла је Хитна помоћ и двије полицијске екипе.

Заједно са њима био је и начелник регионалне дирекције Министарства унутрашњих послова у Враци, виши комесар Красимир Јончев.

Униформисани полицајци оградили су и блокирали подручје, а увиђај је одмах извршен.

Тијело је однијето на Институт за судску медицину гдје ће бити обављена обдукција. Према досадашњим информацијама, тијело припада мушкарцу који није био бескућник нити је живио сам.

Трагови на тијелу указују да је оно било у жбуњу најмање мјесец дана. Због присуства шакала и паса у шумовитом подручју, тијело је дјелимично растргнуто, а остао је углавном само торзо.

Voda

Свијет

Попио минералну воду и завршио на интензивној: Шта је открила анализа?

Ово мјесто је деценијама познато као омиљено окупљање наркомана. За сада није јасно да ли је жртва само шетала тим подручјем или је ријеч о особи која је била зависна од илегалних супстанци.

Детаљнији прегледи терена и обдукција требало би да разјасне узрок смрти мушкарца, а полиција наставља истрагу, преноси "Телеграф".

