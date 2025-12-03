Logo
Large banner

Људска кожа, измет, крв: Ово је пронађено код куће Ане Волш - ФОТО

Извор:

Телеграф

03.12.2025

21:52

Коментари:

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш
Фото: Приватна архива

Суђење Брајану Волшу, који је оптужен за убиство супруге Ане, поријеклом из Србије, настављено је у сриједу.

Један од кључних свједока био је вјештак Дејвис Гулд из криминалистичке лабораторије у Масачусетсу, који је анализирао трагове, који су пронађени у случају нестанка Ане Волш у Кохасету.

сарајево гужве

Градови и општине

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Гулд је рекао да је 9. јануара 2023. године анализирао трагове који су пронађени на Волву XЦ-90, који је био у власништву Волшових, пише "Телеграф".

Он је на суђењу рекао да је примијетио црвенкасто-смеђе мрље на визиррау са стране возача и смеђе мрље на визирару са стране сувозача.

Рекао је да је у ауту пронашао заштитне рукавице. Он је испричао да је анализа крви показала да је пет дијелова аутомобила било позитивно на крв.

Вјештак је затим описао садржај кеса за смеће коју је прегледао на депонији.

"У првој кеси нашли смо зелене чизме, јакну, наруквицу, црну ташну, црни новчаник, слушалице, чарапе и пар кључева од Фолксвагена. У другој кеси била су два пешкира са црвенкасто-смеђим мрљама, као и трака са газом. У сљедећој кеси је био бијели огртач са црвенкасто-смеђим мрљама, а у четвртој два пара папуча са истом бојом мрља", рекао је Гулд.

Он је затим рекао да су у петој врећи били су комадићи измета са црвенкасто-смеђим мрљама.

"У шестој врећи било је још комада вуне са сличним мрљама, као и бијело Тивек одијело и заштитне наочаре", објаснио је он.

Такође је рекао да је у смећу пронађено ткиво, односно материјал који је потенцијално људска кожа.

"У осмој врећи налазили су се чекић, маказе за жицу, сјекирица и тестера за метал са црвенкасто-смеђим мрљама", рекао је Гулд.

tramp 3

Свијет

Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

"Телеграф" је раније посјетио депонију на којој су пронађени кључни докази у случају Ане Волш.

Подсјетимо, посмртни остаци Ане Волш никада нису пронађени, а Брајан Волш је оптужен да је убио Ану, распарчао и сакрио њено тијело након што је дошао до информација о мушкарцу са којим га је она наводно варала.

Брајан Волш је већ признао кривицу за блажа кривична дјела - ометање полиције и незаконито премјештање људских посмртних остатака.

У случају да Волш буде проглашен кривим за убиство супруге пријети му доживотна казна затвора без права на условни отпуст.

Подијели:

Тагови:

Ana Volš

Брајан Волш

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

Друштво

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

3 ч

0
Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње

Ауто-мото

Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње

3 ч

0
Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

3 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

3 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

Свијет

Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

3 ч

0
Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

3 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

3 ч

0
Медведев: НАТО је непријатељ

Свијет

Медведев: НАТО је непријатељ

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Запалио се мотор авиона са 425 путника

22

51

Трамп: За танго треба двоје

22

48

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

22

44

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

22

28

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner