Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње

03.12.2025
21:31
Директор "Фолксваген групе" Оливер Блуме најавио је мјере штедње да би компанија остала конкурентна и профитабилна, саопштио је њемачки гигант аутомобилске индустрије.
"Ако компанија жели да настави да зарађује новац од возила и да остане конкурентна у будућности, трошкови морају и даље да се константно оптимизују", рекао је Блуме на састанку са запосленима у Волфсбургу.
Он је навео да се од "Фолксвагена" траже нови производи и најнапредније технологије, а да је сада ријеч о повећању продуктивности и поједностављивању процеса.
Блуме је нагласио значај јасног усклађивања групе са захтјевима будућности и реалношћу тржишта, пренијела је агенција ДПА.
"Само економски јака компанија може да буде сигуран послодавац", поручио је директор радницима.
Крајем децембра 2024. године, након дугих преговора и неколико штрајкова упозорења, "Фолксваген" и синдикат су се договорили о програму реструктурисања којим ће до 2030. године бити укинуто 35.000 радних мјеста у Њемачкој.
Заузврат, компанија је потврдила уговоре о раду и сигурност радних мјеста до 2030. године.
