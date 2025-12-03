Logo
Large banner

Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње

Извор:

Агенције

03.12.2025

21:31

Коментари:

0
Директор "Фолксваген групе" најавили мјере штедње
Фото: Pixabay

Директор "Фолксваген групе" Оливер Блуме најавио је мјере штедње да би компанија остала конкурентна и профитабилна, саопштио је њемачки гигант аутомобилске индустрије.

"Ако компанија жели да настави да зарађује новац од возила и да остане конкурентна у будућности, трошкови морају и даље да се константно оптимизују", рекао је Блуме на састанку са запосленима у Волфсбургу.

Новчаник

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Он је навео да се од "Фолксвагена" траже нови производи и најнапредније технологије, а да је сада ријеч о повећању продуктивности и поједностављивању процеса.

Блуме је нагласио значај јасног усклађивања групе са захтјевима будућности и реалношћу тржишта, пренијела је агенција ДПА.

"Само економски јака компанија може да буде сигуран послодавац", поручио је директор радницима.

Крајем децембра 2024. године, након дугих преговора и неколико штрајкова упозорења, "Фолксваген" и синдикат су се договорили о програму реструктурисања којим ће до 2030. године бити укинуто 35.000 радних мјеста у Њемачкој.

Заузврат, компанија је потврдила уговоре о раду и сигурност радних мјеста до 2030. године.

Подијели:

Таг:

Folksvagen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брајан Волш на суђењу

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

3 ч

0
Медведев: НАТО је непријатељ

Свијет

Медведев: НАТО је непријатељ

3 ч

0
Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

3 ч

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Друштво

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

3 ч

0

Више из рубрике

Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз

Ауто-мото

Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз

6 ч

0
Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Ауто-мото

Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

9 ч

0
Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Ауто-мото

Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

19 ч

0
Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Ауто-мото

Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Запалио се мотор авиона са 425 путника

22

51

Трамп: За танго треба двоје

22

48

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

22

44

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

22

28

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner