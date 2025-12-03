Logo
Large banner

Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Извор:

АТВ

03.12.2025

15:50

Коментари:

0
Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Уколико желите избјећи неугодне трошкове, упркос томе што сте уредно купили вињету за вожњу ауто-путевима по Аустрији, пажљиво проучите њихове прописе.

Наиме, годишња вињета у Аустрији за 2026. годину може се купити од 1. децембра, али приликом куповине требате бити опрезни.

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Нова наредба ЦИК-а: Поновно контролно бројање на 23 мјеста у Добоју

Наиме, бројни су интернет сервиси за куповину вињета, али ће вам они неријетко узети и додатну провизију. Стога би најсигурније било купити дигиталну вињету директно од фирме АСФИНАГ, која управља аустријским аутопутевима.

Дигиталне вињете купујте на веб страници АСФИНАГ-а. Директно на веб страници Асфинага морате унијети своју регистарску ознаку, навести адресу е-поште и одабрати начин плаћања.

Годишња вињета за 2026. кошта 106,80 евра и мора се активирати најкасније до 1. фебруара 2026, док вињета за 2025. годину остаје важећа до 31. јануара 2026. године, пише ХАК ревија.

Законско право

Али, ту није крај с аустријским вињетама купљеним онлајн.

Наиме, због законског права на одустајање од онлајн куповине у року од 14 дана након трансакције, вињете купљене путем интернета постају важеће тек 18 дана након куповине.

Каран и Блануша

Република Српска

Најновији резултати: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

Изузетак су једино једнодневне и десетодневне дигиталне вињете.

Казна за вожњу без вињете је 120 евра за путничка возила.

Ко то не може или неће платити на лицу мјеста, покреће се управни поступак у којем казне могу достићи и 3.000 евра.

Подијели:

Тагови:

autoput

Аустрија

vinjete

вињета

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Бања Лука

Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

1 ч

3
Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

Република Српска

Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

1 ч

0
Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

Кошарка

Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

1 ч

0
Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

Економија

Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

1 ч

0

Више из рубрике

Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Ауто-мото

Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

12 ч

0
Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Ауто-мото

Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

1 д

0
Električni automobil, priključen na punjač

Ауто-мото

Да ли су возачи електричних аутомобила заиста у опасности од зрачења?

1 д

0
Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Ауто-мото

Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

16

45

Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner