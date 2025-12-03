Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Извор:
03.12.2025
Уколико желите избјећи неугодне трошкове, упркос томе што сте уредно купили вињету за вожњу ауто-путевима по Аустрији, пажљиво проучите њихове прописе.
Наиме, годишња вињета у Аустрији за 2026. годину може се купити од 1. децембра, али приликом куповине требате бити опрезни.
Наиме, бројни су интернет сервиси за куповину вињета, али ће вам они неријетко узети и додатну провизију. Стога би најсигурније било купити дигиталну вињету директно од фирме АСФИНАГ, која управља аустријским аутопутевима.
Дигиталне вињете купујте на веб страници АСФИНАГ-а. Директно на веб страници Асфинага морате унијети своју регистарску ознаку, навести адресу е-поште и одабрати начин плаћања.
Годишња вињета за 2026. кошта 106,80 евра и мора се активирати најкасније до 1. фебруара 2026, док вињета за 2025. годину остаје важећа до 31. јануара 2026. године, пише ХАК ревија.
Али, ту није крај с аустријским вињетама купљеним онлајн.
Наиме, због законског права на одустајање од онлајн куповине у року од 14 дана након трансакције, вињете купљене путем интернета постају важеће тек 18 дана након куповине.
Изузетак су једино једнодневне и десетодневне дигиталне вињете.
Казна за вожњу без вињете је 120 евра за путничка возила.
Ко то не може или неће платити на лицу мјеста, покреће се управни поступак у којем казне могу достићи и 3.000 евра.
