Нова наредба ЦИК-а: Поновно контролно бројање на 23 мјеста у Добоју

Извор:
АТВ
03.12.2025
15:34
Коментари:3
Централна изборна комисија БиХ је на данашњој сједници по службеној дужности донијела наредбу којом се налаже Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића на 23 редовна бирачка мјеста у Добоју и утврди резултате избора, да утврди број неважећих и неискориштених гласачких листића и да утврди број потписа у изводу из Централног бирачког списка.
Наредба обухвата сљедећа бирачка мјеста:
038Б002, 038005, 038Б006, 038Б007Б, 038Б012, 038Б014А, 038Б015, 038Б016А, 038Б023А, 038Б023Б, 038Б027, 038Б032, 038Б033, 038Б034, 038Б040Б, 038Б043Ц, 038Б054, 038Б057А, 038Б057Б, 038Б058, 038Б059А, 038Б083Б и 038Б086.
Главни центар за бројање ће активности по наведеној наредби почети сутра у 13:00 часова и истим могу присуствовати посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање.
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?
Централна изборна комисија БиХ данас је донијела и закључак којим се покреће поступак због основане сумње да су повријеђена правила изборног процеса и изборних права на појединим бирачким мјестима у основним изборним јединицама Добој, Лакташи, Зворник, Билећа, Гацко, Братунац, Калиновик, Берковићи, Србац, Лопаре. Источна Илиџа, Хан Пјесак, Угљевик, Рибник, Власеница, Модрича, Бања Лука, Језеро и Источно Ново Сарајево, на дан 23.11.2025. године, дан одржавања Пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
