Додик: Млада репрезентација Српске у футсалу уписала се у историју спорта

АТВ

03.12.2025

13:37

1
Додик: Млада репрезентација Српске у футсалу уписала се у историју спорта
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Данас сам, заједно са министарком породице, омладине и спорта Селмом Чабрић и помоћником министра Митром Лазићем, разговарао са члановима наше футсал репрезентације Републике Српске до 18 година који су се такмичили на Свјетском школском првенству у Бразилу, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Навео је да је честитао на освојеном изванредном седмом мјесту и резултату, који представља један од најзначајниjих у историји школског спорта Републике Српске.

"Наши млади спортисти су показали изузетну борбеност, дисциплину и квалитет у конкуренцији најјачих свјетских екипа и овим успјехом наставили да исписују најсвјетлије странице школског спорт", навео је Додик.

Каже да су систематичан рад са талентима и визија развоја спорта међу ученицима у Републици Српској дали овај сјајан резултат и њихов успјех трајно се уписује у историју спорта.

"Изузетно сам поносан на наше младе спортисте, који из године у годину доказују своју вриједност и стоје раме уз раме с најуспјешнијима на свјетским такмичењима",нагласио је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (1)
