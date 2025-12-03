Додик: Млада репрезентација Српске у футсалу уписала се у историју спорта

Извор:
АТВ
03.12.2025
13:37
Коментари:1
Данас сам, заједно са министарком породице, омладине и спорта Селмом Чабрић и помоћником министра Митром Лазићем, разговарао са члановима наше футсал репрезентације Републике Српске до 18 година који су се такмичили на Свјетском школском првенству у Бразилу, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Навео је да је честитао на освојеном изванредном седмом мјесту и резултату, који представља један од најзначајниjих у историји школског спорта Републике Српске.
"Наши млади спортисти су показали изузетну борбеност, дисциплину и квалитет у конкуренцији најјачих свјетских екипа и овим успјехом наставили да исписују најсвјетлије странице школског спорт", навео је Додик.
Данас сам, заједно са министарком породице, омладине и спорта Селмом Чабрић и помоћником министра Митром Лазићем, разговарао са члановима наше футсал репрезентације Републике Српске до 18 година који су се такмичили на Свјетском школском првенству у Бразилу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 3, 2025
Честитао сам им на… pic.twitter.com/X1sQgFCJug
Каже да су систематичан рад са талентима и визија развоја спорта међу ученицима у Републици Српској дали овај сјајан резултат и њихов успјех трајно се уписује у историју спорта.
Ово су момци који су побиједили Бразил у футсалу. pic.twitter.com/9oW346rn16— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 3, 2025
"Изузетно сам поносан на наше младе спортисте, који из године у годину доказују своју вриједност и стоје раме уз раме с најуспјешнијима на свјетским такмичењима",нагласио је Додик.
