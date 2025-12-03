Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

Извор:
Европски савјет саопштио је данас да је постигнут договор са Европским парламентом о постепеном укидању увоза руског гаса до 2027. године, као дио настојања да се оконча енергетска зависност од Русије.
Споразум предвиђа правно обавезну забрану увоза течног природног гаса и гаса из цјевовода из Русије, са потпуном забраном крајем 2026. године, односно у јесен 2027. године.
Како се наводи, увоз руског гаса из цјевовода и течног природног гаса ће бити забрањен шест недјеља након ступања на снагу уредбе, уз очување прелазног периода за постојеће уговоре. За краткорочне уговоре о снабдијевању закључене прије 17. јуна 2025. године, забрана увоза руског гаса примењиваће се од 25. априла 2026. године за течни природни гас (LNG) и од 17. јуна 2026. године за гасоводни гас.
За дугорочне уговоре о увозу течног природног гаса (ТПГ), забрана ће се примјењивати од 1. јануара 2027. године, у складу са 19. пакетом санкција.
Што се тиче дугорочних уговора за увоз гаса путем цјевовода, забрана ће ступити на снагу 30. септембра 2027. године, под условом да се испуне циљеви пуњења складишта предвиђени уредбом о складиштењу гаса, а најкасније 1. новембра 2027. године.
Измјене постојећих уговора биће дозвољене само у уско дефинисане оперативне сврхе и не могу довести до повећања обима.
Ројтерс наводи да је удио руског гаса у увозу ЕУ износио 12 одсто у октобру, знатно мање у односу на око 45 одсто прије почетка сукоба у Украјини 2022. године. Мађарска, Француска и Белгија остају међу државама чланицама које и даље увозе руски гас.
Након три године размишљања, преклињања и попуштања, ЕУ је одлучила да истраје у својој намјери да протера руске енергенте из Европе, али је и даље питање да ли ће им то успјети.
Предложена уредба захтијева од свих држава чланица да доставе "националне планове диверзификације" у којима ће бити наведене мјере и потенцијални изазови.
Истовремено, споразум јача надзор ЕК тако што захтјева од држава чланица да обавесте Комисију у року од мјесец дана од ступања на снагу уредбе да ли имају уговоре о снабдијевању руским гасом или националне законске забране.
Исти захтјев за подношење националног плана диверзификације важиће за оне државе чланице које и даље увозе руску нафту, попут Мађарске, са циљем прекида тог увоза. Уредбу ће пратити изјава Комисије о намјери да се поднесе законски приједлог о постепеном укидању увоза руске нафте у ЕУ најкасније до краја 2027. године.
Лидери ЕУ су се, у Версајској декларацији из марта 2022. године, договорили да што прије постепено укину зависност од руских фосилних горива.
У образложењу се наводи да је, сходно томе, увоз гаса и нафте из Русије у ЕУ значајно опао посљедњих година. Међутим, док је увоз нафте пао испод 3 одсто у 2025. години захваљујући тренутном режиму санкција, руски гас и даље чини процењених 13 одсто увоза ЕУ у 2025. години, у вриједности већој од 15 милијарди евра годишње. Због тога је ЕУ и даље сматра да је изложена значајним ризицима у погледу њене трговине и енергетске безбједности.
У Уредби, која представља централни елемент плана Европске уније "РипауерЕУ" за окончање зависности од руске енергије, у једном сегменту се ипак огледа слабост, али и лицемерје ЕУ, када су у питању све њихове пријетње. Док постављају услове и траже да им чланице ЕУ пишу реферате како ће се ослободити руског гаса - они кроз посебну одредбу остављају отворена врата да их Русија ипак избави, ако то буде потребно. Односно, да у случају потребе могу да суспендују ту забрану и да ипак увозе гас.
