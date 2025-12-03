Logo
Large banner

Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

Извор:

Агенције

03.12.2025

07:45

Коментари:

0
Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас, након састанка кабинета у Бијелој кући, да рат у Украјини није амерички рат, пренијели су амерички медији.

- То није наш рат, то није предсједников рат. То се никада не би догодило да је Доналд Трамп био предсједник. Он је једини лидер на свијету који може да помогне да се то оконча - рекао је Рубио.

Трамп је раније данас на сједници кабинета рекао да САД више не учествују финансијски у рату у Украјини и да се његова администрација фокусира на дипломатско окончање рата.

Он је оптужио бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена да је "дијелио милијарде долара као бомбоне", наводећи да је "огроман дио" помоћи био испоручен у готовини, а остатак у опреми.

Трамп је нагласио да његова администрација не даје бесплатну војну помоћ.

Подијели:

Тагови:

Марко Рубио

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Маратонски састанак: Да ли има напретка у преговорима?

5 ч

0
Жена преживјела удар метеора старог 4.5 милијарди година

Свијет

Жена преживјела удар метеора старог 4.5 милијарди година

5 ч

0
Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

13 ч

0
Вук Караџић добија трг у Бечу

Свијет

Вук Караџић добија трг у Бечу

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner