Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

03.12.2025
07:45
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас, након састанка кабинета у Бијелој кући, да рат у Украјини није амерички рат, пренијели су амерички медији.
- То није наш рат, то није предсједников рат. То се никада не би догодило да је Доналд Трамп био предсједник. Он је једини лидер на свијету који може да помогне да се то оконча - рекао је Рубио.
Трамп је раније данас на сједници кабинета рекао да САД више не учествују финансијски у рату у Украјини и да се његова администрација фокусира на дипломатско окончање рата.
Он је оптужио бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена да је "дијелио милијарде долара као бомбоне", наводећи да је "огроман дио" помоћи био испоручен у готовини, а остатак у опреми.
Трамп је нагласио да његова администрација не даје бесплатну војну помоћ.
