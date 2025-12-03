Маратонски састанак: Да ли има напретка у преговорима?

Извор:
Састанак предсједника Русије Владимира Путина са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом, посвећен рјешавању украјинске кризе, је завршен.
Разговори руског лидера са америчком делегацијом почели су око 19.40 часова по локалном, односно 17.40 по средњеевропском времену.
Састанак је трајао више од четири сата, а накратко је прекинут због паузе, пренио је лист Комерсант.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков истакао је да је разговор био конструктиван, веома користан и информативан.
”Компромисно рјешење још није пронађено”, рекао је Путинов помоћник Јуриј Ушаков, наводећи да неке одредбе америчког плана за окончање рата у Украјини напросто не одговарају руским интересима.
Сједињене Државе су се, дефинисањем плана у 28 тачака и јасном поруком државног секретара Марка Рубија да руско-украјински сукоб ”није амерички рат”, надале да ће поставити основе за скори прекид рата, у којем су од 2022. године страдале десетине хиљада људи.
”Још нисмо постигли компромисно рјешење”, рекао је Ушаков послије пет сати разговора у Кремљу, наводећи да се о неким америчким приједлозима, ипак, може даље расправљати.
Иако је московски сусрет Путина са Трамповим изасланицима завршен без опипљивих резултата, дипломате сматрају да ријеч ”најзначајнији”, коју је Ушаков употријебио уз коментар о току разговора, улива наду да би крај рата у Украјини могао бити ближи него прије овог састанка.
Основу за нову рунду преговора представља амерички план у 28 тачака, који су Украјинци и добар дио Европске уније оцијенили као претјерано проруски, јер претпоставља да ће се Кијев одрећи одређених територија у замјену за мир, док ће Русији, истовремено, бити укинути све међународне санкције.
Америка, према овом плану, рачуна на ”компензацију” у замјену за безбједносне гаранцији Украјине. Иако ни једна страна није претјерано образлагала овај дио плана, Трампова администрација је још раније изразила озбиљан интерес за украјинске ријетке минерале.
”Сложили смо се око неких ствари. Неке су изазвале критике. Предсједник није крио наш критички и чак негативан став око бројних тачака приједлога”, најдаље је што је Ушаков отишао објашњавајући ток преговора.
Дјелу разговора присуствовао је и шеф руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев, чије се име у сложеној рачуница која прати процес заустављања овог рата појавило још у фебруару, када су дипломате из САД и Русије почеле да расправљају о будућим заједничким улагањима.
Русија тврди да су америчке компаније, од увођења санкција Русији због упада у Украјину, изгубиле око 350 милијарди долара, што се како се чини, представља кључни Трампов мотив за покретање мировне иницијативе.
Америчка делегација, за сада, није коментарисала шесту посјету Виткофа Москви, али су извори са обје стране потврдили да још ни изблиза није дошло вријеме за сусрет Путина и Трампа.
Виткоф је у руску престоницу допутовао два дана пошто се у Мајамију састао са украјинском делегацијом, која је, попут Ушакова оцијенила разговоре конструктивним, а план у 28 тачака основом за будуће разговоре.
Амерички изворе наводе да је Виткоф у Москву донио и верзију мировног плана са којим се Украјина сложила.
Украјинци и лавовски дио Европске уније сматрају да је амерички план, суштински, заснован на једној реченици: ”Територија Русији, минерали Америци, слава Украјини”, што га чини тешко прихватљивим за Кијев и Брисел.
Пред почетак разговора у Кремљу, Путин је у серији јавних наступа истакао руску предност на линијама фронта, наводећи да ће Украјина на концу морати да пристане на његове услове.
Успут, упозорио је и Европљане да се не играју ватром.
"Русија нема намјеру да ратује са европским земљама, али ако Европа почне рат, Русија је спремна на то одмах", рекао је Путин новинарима.
Украјински предсједник Володимир Зеленски, чији кабинет потресају нова руска офанзива и прилично озбиљна корупционашка афера, чека резултате ове рунде преговора, страхујући да би Америка могла изгубити интерес за мировни процес.
На питање да ли је забринут да би САД могле изгубити интересовање за мировни процес, Зеленски је одговорио: "Да, плашим се. Ако се један од наших савезника умори, плашим се."
