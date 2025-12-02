Трамп: Више нисмо финансијски укључени у украјински сукоб

Извор:
САД више нису финансијски укључене у сукоб у Украјини, бивши предсједник Џозеф Бајден је "дијелио новац као бомбоне", изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
- Ми више нисмо финансијски укључени у тај сукоб. Бајден је дао 350 милијарди долара као да су бомбоне - рекао је Трамп на сједници владе.
По његовим ријечима, значајан дио америчке помоћи Кијев је добио у готовини.
Он је истакао да амерички представници у Русији раде на томе да се утврди да ли је украјинско рјешење уопште могуће и изразио наду у окончање конфликта.
