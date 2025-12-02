Logo
Large banner

Трамп: Више нисмо финансијски укључени у украјински сукоб

Извор:

Sputnjik

02.12.2025

18:38

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

САД више нису финансијски укључене у сукоб у Украјини, бивши предсједник Џозеф Бајден је "дијелио новац као бомбоне", изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

- Ми више нисмо финансијски укључени у тај сукоб. Бајден је дао 350 милијарди долара као да су бомбоне - рекао је Трамп на сједници владе.

Аца Лукас Насер Орић

Република Српска

Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса

По његовим ријечима, значајан дио америчке помоћи Кијев је добио у готовини.

Он је истакао да амерички представници у Русији раде на томе да се утврди да ли је украјинско рјешење уопште могуће и изразио наду у окончање конфликта.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

У Српској још једна особа преминула од опасног вируса

5 ч

0
Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

Сцена

Откривено колико је Марија Шерифовић платила сурогат мајку

5 ч

0
Ево када треба посадити божићну пшеницу

Савјети

Ево када треба посадити божићну пшеницу

5 ч

0
Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Сцена

Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

5 ч

6

Више из рубрике

Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу

Свијет

Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу

5 ч

0
Почео састанак Путина и Виткофа

Свијет

Почео састанак Путина и Виткофа

5 ч

0
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Свијет

Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

5 ч

0
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Свијет

Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner