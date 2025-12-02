Logo
Почео састанак Путина и Виткофа

02.12.2025

18:11

Почео састанак Путина и Виткофа
Фото: Tanjug/AP

Почео је састанак предсједника Русије Владимир Путин са америчким преговарачима који су стигли у Москву - специјалним изаслаником Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, зетом америчког предсједника Доналда Трампа.

Са руске стране, састанку присуствују помоћник америчког предсједника Јуриј Ушаков и специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу Кирил Дмитријев.

Очекује се да ће специјални изасланик Доналда Трампа представити Владимиру Путину мировни план договорен са властима у Кијеву.

Према информацијама АФП-а, Виткоф се претходног дана поново састао са представницима Кијева, тачније са шефом украјинске делегације, секретаром Савета за националну безбједност и одбрану Украјине Рустемом Умеровим. Након тога, Умеров је отпутовао у Ирску како би Владимиру Зеленском поднио детаљан извјештај.

Портал Аксиос пише да ће, послије преговора са Путином, специјални изасланик и Трампов зет отпутовати у једну европску земљу, гдје ће одржати састанак са шефом кијевског режима.

