Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Извор:

АТВ

02.12.2025

17:37

Коментари:

1
Путин поручио Европи: Ако желите рат...
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин рекао је данас да Русија не жели рат с европским силама, али да је, ако Европа жели рат, Русија одмах спремна за борбу.

Путин је рекао да европске силе постављају захтјеве о могућем мировном рјешењу за Украјину које Москва сматра апсолутно неприхватљивим.

"Немамо намјеру ратовати с Европом, али ако Европа то жели и почне, ми смо од овог тренутка спремни", рекао је Путин новинарима уочи састанка с америчким изаслаником Стивом Виткофом у Москви.

Оптужио је Европљане да желе спријечити америчке напоре чији је циљ окончати рат у Украјини.

"Они немају мировни програм, они су на страни рата", рекао је.

Владимир Путин

Русија

Европа

