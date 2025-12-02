Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Извор:
АТВ
02.12.2025
17:37
Коментари:1
Руски предсједник Владимир Путин рекао је данас да Русија не жели рат с европским силама, али да је, ако Европа жели рат, Русија одмах спремна за борбу.
Путин је рекао да европске силе постављају захтјеве о могућем мировном рјешењу за Украјину које Москва сматра апсолутно неприхватљивим.
"Немамо намјеру ратовати с Европом, али ако Европа то жели и почне, ми смо од овог тренутка спремни", рекао је Путин новинарима уочи састанка с америчким изаслаником Стивом Виткофом у Москви.
Оптужио је Европљане да желе спријечити америчке напоре чији је циљ окончати рат у Украјини.
"Они немају мировни програм, они су на страни рата", рекао је.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму