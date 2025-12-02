Logo
Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Извор:

Аваз

02.12.2025

17:28

Фото: АТВ

Двије особе су повријеђене у саобраћајној несрећи која се данас око 15 часова догодила на магистралном путу М-17 у мјесту Ортијеш, јужно од Мостара.

Повријеђене особе су возилом Хитне помоћи превезене до Кантоналне болнице "Др. Сафет Мујић" у Мостару. Степен њихових повреда још није утврђен.

радник-грађевина

Хроника

Радик пао са скеле, боре му се за живот

У несрећи су, потврђено је за портал "Аваза" из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, учествовала три возила, два путничка и теретно.

Саобраћај се на овом дијелу пута одвија успорено, а више информација биће познато након увиђаја који обављају припадници Полицијске управе Мостар.

