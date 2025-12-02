Logo
Large banner

Потресно свједочанство Остоје о погибији сина у Одбрамбено-отаџбинском рату

02.12.2025

17:12

Коментари:

0
Потресно свједочанство Остоје о погибији сина у Одбрамбено-отаџбинском рату
Фото: Уступљена фотографија

Меморијални центар Републике Српске забиљежио је потресно свједочанство Остоје Јаковљевића из Српца, оца, чији је син Далибор Јаковљевић (1976) са свега 19 година, погинуо као припадник Војске Републике Српске, приликом одбране Мркоњић Града, 26.09.1995. године.

Како прича Остоја, Далибор је волио да пише.

"Запажао је ствари око себе, и биљежио их је у лични дневник, који представља драгоцјено свједочанство живота младог војника у тешком и бурном времену", додаје Остоја.

Меморијални центар Републике Српске трајно чува свједочанство Остоје Јаковљевића као подсјетник на страдање, али и на непоколебиву снагу и истрајност српског народа. истакао је директор Меморијалног центра Републике Српске, Денис Бојић.

Саво Минић

Република Српска

Минић сутра са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата

"Ово, као и стотине других аудио-визуелних свједочанстава биће дио највеће дигиталне базе о страдању српског народа током двадесетог вијека. Позивамо све чланове породица погинулих и несталих цивила и војника из Одбрамбено-отаџбинског рата да подијеле своје свједочанство, те да на тај начин трајно сачувају сјећање на своје најмилије", истакао је Бојић.

Сви који желе да оставе свједочење могу то урадити путем имејл адресе: komunikacije@mcrs.vladars.rs или на број телефона: 051/222-999.

Подијели:

Таг:

svjedočenje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

Друштво

У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

7 ч

0
АМС РС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС РС издао упозорење за возаче

8 ч

0
Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

Друштво

Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

10 ч

0
Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

Друштво

Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner