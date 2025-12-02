Потресно свједочанство Остоје о погибији сина у Одбрамбено-отаџбинском рату

02.12.2025
17:12
Коментари:0
Меморијални центар Републике Српске забиљежио је потресно свједочанство Остоје Јаковљевића из Српца, оца, чији је син Далибор Јаковљевић (1976) са свега 19 година, погинуо као припадник Војске Републике Српске, приликом одбране Мркоњић Града, 26.09.1995. године.
Како прича Остоја, Далибор је волио да пише.
"Запажао је ствари око себе, и биљежио их је у лични дневник, који представља драгоцјено свједочанство живота младог војника у тешком и бурном времену", додаје Остоја.
Меморијални центар Републике Српске трајно чува свједочанство Остоје Јаковљевића као подсјетник на страдање, али и на непоколебиву снагу и истрајност српског народа. истакао је директор Меморијалног центра Републике Српске, Денис Бојић.
Република Српска
Минић сутра са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата
"Ово, као и стотине других аудио-визуелних свједочанстава биће дио највеће дигиталне базе о страдању српског народа током двадесетог вијека. Позивамо све чланове породица погинулих и несталих цивила и војника из Одбрамбено-отаџбинског рата да подијеле своје свједочанство, те да на тај начин трајно сачувају сјећање на своје најмилије", истакао је Бојић.
Сви који желе да оставе свједочење могу то урадити путем имејл адресе: komunikacije@mcrs.vladars.rs или на број телефона: 051/222-999.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму