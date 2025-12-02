Власништво над хотелом "Љубиње" пренесено на општину

Извор:
СРНА
02.12.2025
13:09
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић и начелник општине Љубиње Стево Драпић потписали су данас у Бањалуци уговор о преносу права својине без накнаде над некадашњим хотелом "Љубиње" на ову локалну заједницу.
Егић је новинарима након потписивања уговора изјавио да ће Љубиње, као мала неразвијена општина, на овај начин добити смјештајне капацитете за развој туризма.
Он је напоменуо да ће то бити омогућено након реновирања овог бившег хотела, чиме ће Љубиње моћи да унаприједи туристичку дјелатност.
Драпић је рекао да Љубиње има компаративне предности с обзиром на географски положај за развој туризма.
"Овај хотел ће имати велики значај јер Љубиње до сада није имало никакве смјештајне капацитете и ово ће бити озбиљан бенефит да кренемо у развој туризма", истакао је Драпић и напоменуо да општина треба овај хотел да стави у функцију како би добио потребну намјену.
Влада Републике Српске усвојила је 25. септембра одлуку о предаји хотела "Љубиње" у трајно власништво општине.
