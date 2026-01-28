Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

Извор:
Танјуг
28.01.2026
15:48
Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је данас да је став Владе да Хрватска у овом тренутку не приступи Одбору за мир који је формиран на иницијативу америчког предсједника Доналда Трампа.
Пленковић је рекао да се с тим у вези данас кратко чуо са предсједником Републике Зораном Милановићем.
- С обзиром на то да је Милановић прошле седмице нешто комуницирао да треба да се чујемо, чули смо се кратко у вези Одбора за мир. Морам рећи да је став Владе да Хрватска не би у овом тренутку приступала Одбору за мир из низа разлога. Саопштили смо то Милановићу. Он је рекао да је он став данас комуницирао јавно и да на ту шта више да дода - рекао је Пленковић, пренијела је загребачка Н1.
Пленковић је рекао да је Милановића звао тек пошто су јуче у вези са Одбором за мир заузели став на Влади и да нема потребе ни за каквим покривањима, као и да му не треба никакав асистент.
Милановић је раније данас рекао новинарима да га је Пленковић покушао добити на телефон након годину дана и да сумња да жели да каже "не" Одбору за мир. За то му је, казао је Милановић, сада потребна његова подршка јер не зна шта да ради са тим "врућим, гњецавим кромпиром".
