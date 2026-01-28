Уставни суд укинуо нерадну недјељу

Извор:
Кликс
28.01.2026
13:18
Уставни суд укинуо је нерадну недјељу у Црној Гори након што је утврдио да се одредбом Закона о унутрашњој трговини, којом је уведена нерадна недјеља, крше слобода предузетништва и уставни принцип једнакости свих пред законом.
Увођењем нерадне недјеље појединим субјектима омогућено је да раде недјељом (драгстори, бензинске пумпе, цвјећаре), док је другима та могућност ускраћена.
„Суд је оцијенио да се наведеном одредбом крши слобода предузетништва гарантована Уставом, као и уставни принцип једнакости свих пред законом, јер је једној групи трговаца омогућено да обављају дјелатност недјељом и у дане државних и других празника, док је другој групи то забрањено“, наводи се у образложењу одлуке.
Даље се истиче да су Уставом прецизно прописани разлози због којих се може ограничити слобода предузетништва — ради заштите здравља људи, животне средине, природних богатстава, културне баштине или безбједности и одбране Црне Горе — те да законодавац не може самостално прописивати нова ограничења ван тих уставних основа, нити без јасно утврђеног легитимног циља у јавном интересу.
Појашњава се да је законодавац тиме што је једној групи предузетника (апотеке, посластичарнице, пекаре, киосци за штампу, сувенирнице, цвјећаре, продавнице погребне опреме, продавнице за заштиту биља, бензинске станице, пијаце и слично) дозволио рад недјељом, а другима не, довео један дио привредника у неравноправан положај у односу на остале.
„Оваква забрана нема објективно и разумно оправдање, с аспекта уставне обавезе државе да свим предузетницима обезбиједи једнак положај на тржишту. Додатно, забраном рада недјељом и у дане државних и других празника само појединим трговцима дошло је до ограничења људских права и слобода и повреде уставног принципа сагласности правних прописа. Ограничење људских права и слобода мора се кретати у границама Устава, служити легитимном циљу у јавном интересу и бити пропорционално циљу који се жели постићи“, наводи се у одлуци.
Уставни суд је нагласио да не утиче на право законодавца да на другачији начин уреди обављање трговине на велико и мало недјељом, али искључиво уз уважавање основних уставних вриједности и заштићених уставних добара на која је Суд указао у овој одлуци.
„Забрана рада трговина недјељом и у дане државних и других празника остаје на снази до објављивања одлуке Уставног суда у Службеном листу Црне Горе, о чему ће Суд благовремено обавијестити јавност“, закључује се у образложењу.
Иницијативу за оцјену уставности члана 35а Закона о унутрашњој трговини поднијела је Унија послодаваца Црне Горе. Овим чланом прописано је да се трговина на велико и мало не може обављати недјељом и у дане државних и других празника, уз ограничен број изузетака.
Закон је усвојен у јулу 2019. године, а наведени члан ступио је на снагу 15. октобра исте године.
