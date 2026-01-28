Logo
Large banner

Уставни суд укинуо нерадну недјељу

Извор:

Кликс

28.01.2026

13:18

Коментари:

0
Уставни суд укинуо нерадну недјељу

Уставни суд укинуо је нерадну недјељу у Црној Гори након што је утврдио да се одредбом Закона о унутрашњој трговини, којом је уведена нерадна недјеља, крше слобода предузетништва и уставни принцип једнакости свих пред законом.

Увођењем нерадне недјеље појединим субјектима омогућено је да раде недјељом (драгстори, бензинске пумпе, цвјећаре), док је другима та могућност ускраћена.

Маркет

Економија

Нерадна недјеља између права радника и потреба тржишта

„Суд је оцијенио да се наведеном одредбом крши слобода предузетништва гарантована Уставом, као и уставни принцип једнакости свих пред законом, јер је једној групи трговаца омогућено да обављају дјелатност недјељом и у дане државних и других празника, док је другој групи то забрањено“, наводи се у образложењу одлуке.

Даље се истиче да су Уставом прецизно прописани разлози због којих се може ограничити слобода предузетништва — ради заштите здравља људи, животне средине, природних богатстава, културне баштине или безбједности и одбране Црне Горе — те да законодавац не може самостално прописивати нова ограничења ван тих уставних основа, нити без јасно утврђеног легитимног циља у јавном интересу.

prodavnica market

Економија

Због нерадне недјеље у ФБиХ готово 2.000 трговаца остало без посла

Појашњава се да је законодавац тиме што је једној групи предузетника (апотеке, посластичарнице, пекаре, киосци за штампу, сувенирнице, цвјећаре, продавнице погребне опреме, продавнице за заштиту биља, бензинске станице, пијаце и слично) дозволио рад недјељом, а другима не, довео један дио привредника у неравноправан положај у односу на остале.

„Оваква забрана нема објективно и разумно оправдање, с аспекта уставне обавезе државе да свим предузетницима обезбиједи једнак положај на тржишту. Додатно, забраном рада недјељом и у дане државних и других празника само појединим трговцима дошло је до ограничења људских права и слобода и повреде уставног принципа сагласности правних прописа. Ограничење људских права и слобода мора се кретати у границама Устава, служити легитимном циљу у јавном интересу и бити пропорционално циљу који се жели постићи“, наводи се у одлуци.

nedjelja neradna

Економија

Гдје се може радити недјељом?

Уставни суд је нагласио да не утиче на право законодавца да на другачији начин уреди обављање трговине на велико и мало недјељом, али искључиво уз уважавање основних уставних вриједности и заштићених уставних добара на која је Суд указао у овој одлуци.

„Забрана рада трговина недјељом и у дане државних и других празника остаје на снази до објављивања одлуке Уставног суда у Службеном листу Црне Горе, о чему ће Суд благовремено обавијестити јавност“, закључује се у образложењу.

Иницијативу за оцјену уставности члана 35а Закона о унутрашњој трговини поднијела је Унија послодаваца Црне Горе. Овим чланом прописано је да се трговина на велико и мало не може обављати недјељом и у дане државних и других празника, уз ограничен број изузетака.

Закон је усвојен у јулу 2019. године, а наведени члан ступио је на снагу 15. октобра исте године.

(Кликс)

Подијели:

Тагови:

нерадна недјеља црна гора

Црна Гора

neradna nedjelja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кокаин

Хроника

Ухапшен Шамчанин код којег је пронађен кокаин

2 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Занимљивости

Ове европске дестинације сви препоручују за 2026. годину

2 ч

0
Бизнисмени Игор и Стојко оштетили буџет за 4 милиона марака!?

Хроника

Бизнисмени Игор и Стојко оштетили буџет за 4 милиона марака!?

2 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Свијет

ЕУ први пут разматра посебну визу за возаче камиона: Да ли се назире крај агоније

2 ч

0

Више из рубрике

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

Регион

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

3 ч

0
Превозници протестују

Регион

Полиција се "окренула" против превозника, без сагласности за наставак протеста

5 ч

0
mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača

Регион

Мирјана Пајковић проговорила о снимку, добила подршку НАВИЈАЧА

6 ч

1
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

17 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

15

47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner