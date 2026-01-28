Logo
Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

Извор:

Танјуг

28.01.2026

12:08

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!
Фото: Pixabay

У Новом Загребу је рано јутрос из засад неутврђеног разлога, избио пожар у једној пицерији, која се налази у приземљу стамбене зграде, саопштила је полиција.

Све особе које су се налазиле у згради су правовремено и на сигуран начин напустиле зграду док за вријеме избијања пожара у угоститељском објекту није било присутних особа.

Пожар је угашен, а повријеђених није било. Материјална штета још није утврђена.

У току је увиђај и криминалистичко истраживање.

