Ухапшен Шамчанин код којег је пронађен кокаин

Шамацка полиција ухапсила је Р.И. из овог мјеста због сумње да је неовлаштено производио и продавао дрогу.
„На основу Наредбе Основног суда у Шамцу, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Добоју, извршен је претрес на једној локацији, претрес осумњиченог лица и возила“, наводе из ПУ Бијељина.
Том приликом код наведеног су пронађене двије пвц врећице у којима се налазила маса која изгледом подсјећа на кокаин, масе 112, 8 грама, као и мобилни телефон, носач телефонске картице, и други предмети који могу послужити као доказ.
Р.И. је уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, предат у надлежност дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
