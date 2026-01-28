Logo
Ухапшен Шамчанин код којег је пронађен кокаин

АТВ

28.01.2026

13:16

Кокаин
Фото: Уступљена фотографија

Шамацка полиција ухапсила је Р.И. из овог мјеста због сумње да је неовлаштено производио и продавао дрогу.

„На основу Наредбе Основног суда у Шамцу, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Добоју, извршен је претрес на једној локацији, претрес осумњиченог лица и возила“, наводе из ПУ Бијељина.

Том приликом код наведеног су пронађене двије пвц врећице у којима се налазила маса која изгледом подсјећа на кокаин, масе 112, 8 грама, као и мобилни телефон, носач телефонске картице, и други предмети који могу послужити као доказ.

Р.И. је уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, предат у надлежност дежурном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

