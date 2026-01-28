Logo
Large banner

Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

Извор:

вијести.ме

28.01.2026

14:58

Коментари:

0
Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије
Фото: screenshot

Бивша предсједница Врховног суда Весна Меденица првостепено је осуђена на 10 година, саопштила је предсједница вијећа Вишег суда у Подгорици судија Весна Ковачевић.

Тужилаштво тражило по 20 година затвора

Меденицин син, Милош Меденица, осуђен је такође на 10 година.

Специјални тужиоци Јован Вукотић и Вукас Радоњић приликом изношења завршних ријечи тражили да се Милош и Весна Меденица казне на по двадесет година затвора и да им се изрекну новчане казне у износу од по 100.000 евра чиме би се, како су казали, послала порука црногорском друштву, али и Европској унији да се бављење криминалом не исплати.

СДТ: Криминална организација имала утицај на судску власт

Специјално државно тужилаштво (СДТ) сматра да су спроведени докази "недвосмислено указују" да је криминална организација Милоша Меденице имала утицај на судску власт и друге важне друштвене чиниоце, што се, како наводе, закључује из СКY доказа, мјера тајног надзора, телефонских комуникација бивше шефице правосуђа, свједочких исказа али и записником о претресу куће Весне Меденице, преносе Вијести.

ustavni sud3

Република Српска

Уставни суд Српске: Станивуковић присвојио надлежност која му не припада

Адвокати одбране затражили су ослобађајућу пресуду за оптужене.

Завршна ријеч Весне Меденице

Весна Меденица је током изношења завршне ријечи рекла да је за Црну Гору спремна и живот дати, али образ "никад и никоме".

Осим Весне и Милоша Меденице, оптужени су и Марјан Бевења, Горан Јовановић, браћа Бојан и Марко Поповић, Василије Петровић, Лука Бакоч, полицијски службеник Дарко Лаловић, Војин Перуновић, Милорад Меденица, Марко Вучинић, Петар Милутиновић, Ивана Ковачевић, Радомир Раичевић, Стево Караникић и Милица Влаховић Милосављевић, којој се суди у одвојеном поступку. Оптужницом је обухваћена и Бакочева фирма “Копад компани” из Никшића.

Специјално државно тужилаштво их терети за кривична дјела стварање криминалне организације, продужено кривично дјело кријумчарење, продужено кривично дјело давање мита, примање мита, противзаконити утицај и навођење на противзаконити утицај, злоупотреба службеног положаја, неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога, недозвољено држање оружја и експлозивних материја, тешка тјелесна повреда и спречавање доказивања, наводе Вијести.

Подијели:

Таг:

Весна Меденица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Банковна картица, Мастеркард

Регион

Мислио да је освојио награду, а онда је схватио да је покраден

2 ч

0
Уставни суд укинуо нерадну недјељу

Регион

Уставни суд укинуо нерадну недјељу

2 ч

0
Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

Регион

Изгорјела пицерија, нема повријеђених!

3 ч

0
Превозници протестују

Регион

Полиција се "окренула" против превозника, без сагласности за наставак протеста

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

15

47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner