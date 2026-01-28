Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

Извор:
Бивша предсједница Врховног суда Весна Меденица првостепено је осуђена на 10 година, саопштила је предсједница вијећа Вишег суда у Подгорици судија Весна Ковачевић.
Тужилаштво тражило по 20 година затвора
Меденицин син, Милош Меденица, осуђен је такође на 10 година.
Специјални тужиоци Јован Вукотић и Вукас Радоњић приликом изношења завршних ријечи тражили да се Милош и Весна Меденица казне на по двадесет година затвора и да им се изрекну новчане казне у износу од по 100.000 евра чиме би се, како су казали, послала порука црногорском друштву, али и Европској унији да се бављење криминалом не исплати.
Специјално државно тужилаштво (СДТ) сматра да су спроведени докази "недвосмислено указују" да је криминална организација Милоша Меденице имала утицај на судску власт и друге важне друштвене чиниоце, што се, како наводе, закључује из СКY доказа, мјера тајног надзора, телефонских комуникација бивше шефице правосуђа, свједочких исказа али и записником о претресу куће Весне Меденице, преносе Вијести.
Адвокати одбране затражили су ослобађајућу пресуду за оптужене.
Весна Меденица је током изношења завршне ријечи рекла да је за Црну Гору спремна и живот дати, али образ "никад и никоме".
Осим Весне и Милоша Меденице, оптужени су и Марјан Бевења, Горан Јовановић, браћа Бојан и Марко Поповић, Василије Петровић, Лука Бакоч, полицијски службеник Дарко Лаловић, Војин Перуновић, Милорад Меденица, Марко Вучинић, Петар Милутиновић, Ивана Ковачевић, Радомир Раичевић, Стево Караникић и Милица Влаховић Милосављевић, којој се суди у одвојеном поступку. Оптужницом је обухваћена и Бакочева фирма “Копад компани” из Никшића.
Специјално државно тужилаштво их терети за кривична дјела стварање криминалне организације, продужено кривично дјело кријумчарење, продужено кривично дјело давање мита, примање мита, противзаконити утицај и навођење на противзаконити утицај, злоупотреба службеног положаја, неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога, недозвољено држање оружја и експлозивних материја, тешка тјелесна повреда и спречавање доказивања, наводе Вијести.
