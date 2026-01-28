Уставни суд Српске: Станивуковић присвојио надлежност која му не припада

28.01.2026
14:34
Коментари:1
Уставни суд Републике Српске огласио је неуставним и незаконитим Правилник о суфинансирању пројектних/програмских активности удружења грађана са подручја Бањалуке, јер је градоначелник Драшко Станивуковић доношењем оспореног општег акта присвојио надлежност која му не припада.
Уставни суд Републике Српске утврдио је да је Станивуковић изашао из оквира своји уставних и законских овлашћења, чиме је повриједио уставно начело законитости, што овај акт са формалноправног аспекта у цјелини чини неуставним.
Из истих разлога Уставни суд Републике Српске донио и одлуку којом је утврђено да Правилник о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у спорту општине Угљевик није у сагласности са Уставом и Законом о локалној самоуправи, саопштено је из ове правосудне установе.
Уставни суд је огласио неуставним одредбе три правилникā о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи Угљевик, којим је одређено да наведени општи акти ступају на снагу даном доношења и да ће бити објављени Службеном билтену општине Угљевик.
- Као и више пута у својој пракси, Уставни суд и овом приликом истиче да објављени нормативни акти, сходно одредби члана 109. став 1. Устава Републике Српске, могу ступити на правну снагу најраније осмог дана од дана објављивања. Будући да је касираним нормама у конкретним случајевима прописано да акти ступају на снагу даном доношења, Уставни суд је оцијенио да је овим повријеђена наведена норма Устава - појашњено је из Уставног суда.
