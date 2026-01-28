Остојић: Пресудама Малићу и Павловићу отворена Пандорина кутија на штету Срба

Извор:
РТРС
28.01.2026
13:24
Без обзира на пресуде неких судова, и субјективно мишљење, па и моје лично, људи попут Војина Павловића и Миодрага Малића нису злочинци, рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, коментаришући првостепену пресуду Суда БиХ, по којој је судија Сена Узуновић осудила Малића на три године затвора јер је, на опозиционом митингу у Бањалуци подигао три прста и држао фотографије Радована Караџића и Ратка Младића.
- Три институције су створене послије завршетка Одбрамбено-отаџбинског рата и оне раде на урушавању Републике Српске. То су Суд БиХ, Уставни суд БиХ и високи представник. Не знам и не могу навести и један примјер да су донијели одлуке или одлучили нешто позитивно што је ишло на руку Републици Српској - нагласио је Остојић.
Он је подсјетио и на недавни случај Војина Павловића, који је пресуђен и жалбеним поступком добио је још већу казну.
- Организовали смо митинг подршке у Кравицима испред споменика нашим жртвама за које нико није одговарао.Високи представник промјенио је кривични закон, јер се ради о класичном вербалном деликту, зашто више нигдје нико у свијету и Европи не одговора. Нама се намеће да се одрекнемо неког дијела своје историје. То су моменти када смо били у опасности, и гдје су неки људи имали визију попут Радована Караџића чију слику је он носио и зашто је осуђен, и Ратка Младића, који је све вријеме говорио да се држимо јединствено да нема подјела, и то је била главна формула да се одбранимо у рату - поручио је Остојић.
Остојић је нагласио да ми као као народ морамо схватити да ове три институције раде на рушењу Републике Српске.
- Морамо сви заједно дати јединствен одговор, и док не буде тако, имаћемо овакве случаје. Отворена је пандорина кутија која опет иде на штету српског народа. Међутим, ако смо ми јединствени, и ако причамо нашу славну историју и ако причамо о неким људима који су се жртвовали за нас све и слободу Републике Српске, ми смо на правом путу. Не вјерујем да ће БиХ направити затворе за милион Срба. Они који су стварали Републику Српску, а то су свакако борци, о Ратку Младићу и Радовану Караџићи увијек ће имати најпозитивније мишљење - навео је Остојић.
