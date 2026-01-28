Делегација Српске данас са Нетанјахуом

Извор:
28.01.2026
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик настављају данас посјету Израелу током које је предвиђено да се састане са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом.
Планиран је и састанак са послаником Кнесета из странке Нова нада Зеевом Елкином, као и са министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и министром енергетике и инфраструктуре Ели Коеном.
Предсједник Кнесета Амир Охана сутра ће, на свечаној церемонији, уручити предсједнику СНСД-а Милораду Додику веома значајно признање медаљу за његовање добрих односа са Израелом - "Јаботинскy Призе фор Либертy".
Након свечане церемоније, делегација Републике Српске састаће се са министром спољних послова Израела Гидеоном Саром.
У делегацији Републике Српске је и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
