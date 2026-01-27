Стевандић: Кроз дух светосавља ширити дух ширити дух помирења и разумијевања

Извор:
СРНА
27.01.2026
22:30
Коментари:1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је вечерас на Светосавској академији у Скопљу да не постоји раздор Светог Саве, већ заједништво које мири браћу и чува духовни и државни мир.
"Не постоји странпутица Светог Саве, већ његов пут чије ивице показују анђели. Не постоји отров Светог Саве, већ лијек", истакао је Стевандић.
Према његовим ријечима, не постоји ништа лоше, ниједна ријеч, ни узречица ни знак који може да се стави уз Светог Саву "и ту ако би га неко ставио неће остати".
"У данашње вријеме када се свијет љуља, када су ратови и мир на ивици жилета и не знамо на коју ће страну, важно да се заједно разумијемо и да кроз дух Светосавља ширимо и дух помирења и разумијевања и чувања наших заједница, а поготово српске заједнице у Сјеверној Македонији за коју вјерујем да живи своје најбоље дане", нагласио је Стевандић.
Он је додао да се Србија као матица српског народа поново уздигла, не само на пијадесталу моћи.
"Срби су међу ријетким народима који немају дубоку државу, али зато имају дубоку културу која сеже преко граница и којој не треба пасош, која и овдје у Скопљу показује поштовање и према другим народима, али и самопоштовање према својој традицији и историји", истакао је Стевандић.
Он је захвалио за позив, те пренио најсрдачније и искрене поздраве народа и институција Републике Српске.
Стевандић је вечерас присуствовао у Скопљу Светосавској академији поводом националног празника Срба у Сјеверној Македонији.
Светосавској академији присуствовали су изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, предсједник и потпредсједници и министри у Влади Сјеверне Македоније, амбасадори Србије, Кине, БиХ и других земаља.
