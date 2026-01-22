Logo
Large banner

Подршка Остојићу из Кнежева, Челинца, Котор Вароша и Теслића

Извор:

АТВ

22.01.2026

11:22

Коментари:

0
Радан Остојић
Фото: Уступљена фотографија

Регија Борачке организације Котор Варош коју чине општине: Котор Варош, Кнежево, Челинац и Теслић, на свом састанку дали су подршку Радану Остојићу, који је именован на функцију Министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Представници Регије сматрају да је Остојић најадекватнији кандидат за ову функцију, имајући у виду његове особине, стручне квалификације и досадашње заслуге.

Радан Остојић је РВИ и борац, а ријеч је о нестраначкој личности која је кроз дугогодишњи рад стекла значајно искуство и детаљно познавање проблематике борачких категорија, кажу у БОРС-у.

"Због тога Општинске борачке организације ове Регије увјерене су да ће се господин Остојић снажно залагати за заштиту и унапређење права бораца РВИ и породица погинулих бораца, те сматрају да ће дати максималан допринос унапређењу борачке популације и спремни су на пуну сарадњу са Раданом Остојићем током његовог мандата у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске", закључује се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Радан Остојић

БОРС

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

Република Српска

Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

3 ч

4
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Република Српска

Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

6 ч

0
Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Република Српска

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

7 ч

0
Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

Република Српска

Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

16 ч

13

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner