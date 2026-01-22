Подршка Остојићу из Кнежева, Челинца, Котор Вароша и Теслића

Извор:
АТВ
22.01.2026
11:22
Регија Борачке организације Котор Варош коју чине општине: Котор Варош, Кнежево, Челинац и Теслић, на свом састанку дали су подршку Радану Остојићу, који је именован на функцију Министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Представници Регије сматрају да је Остојић најадекватнији кандидат за ову функцију, имајући у виду његове особине, стручне квалификације и досадашње заслуге.
Радан Остојић је РВИ и борац, а ријеч је о нестраначкој личности која је кроз дугогодишњи рад стекла значајно искуство и детаљно познавање проблематике борачких категорија, кажу у БОРС-у.
"Због тога Општинске борачке организације ове Регије увјерене су да ће се господин Остојић снажно залагати за заштиту и унапређење права бораца РВИ и породица погинулих бораца, те сматрају да ће дати максималан допринос унапређењу борачке популације и спремни су на пуну сарадњу са Раданом Остојићем током његовог мандата у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске", закључује се у саопштењу.
