Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

Извор:
АТВ
11.02.2026
15:58
Коментари:0
Влада Републике Српске сутра би требало да разматра информацију о стању магистралног пута Добро Поље-Миљевина, као и акциони план за период 2026-2028 спровођења Стратегије за сузбијање насиља у породици до 2032. године.
Пред министрима ће се наћи и информација о спољнотрговинској размјени Републике Српске за 2025. годину, као и приједлог измјене и допуне уредбе о условима и поступку давања у закуп жељезничке инфраструктуре.
На дневном реду сједнице је и информација о пројекту "Техничка помоћ за унапређено искориштење материјала из отпада кроз одвојено сакупљање, поновну употребу и рециклажу на основу принципа циркуларне економије – ЦЕТАП", најављено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
На сједници ће бити ријечи и о пројекту "Пут ка развоју зеленијег друштва и одрживих организација цивилног друштва у области животне средине у БиХ".
Сједница је заказана у 10.00 часова, у 12.00 часова планирана је конференција за новинаре.
