Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

Извор:

АТВ

11.02.2026

15:58

Коментари:

0
Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици
Фото: АТВ

Влада Републике Српске сутра би требало да разматра информацију о стању магистралног пута Добро Поље-Миљевина, као и акциони план за период 2026-2028 спровођења Стратегије за сузбијање насиља у породици до 2032. године.

Пред министрима ће се наћи и информација о спољнотрговинској размјени Републике Српске за 2025. годину, као и приједлог измјене и допуне уредбе о условима и поступку давања у закуп жељезничке инфраструктуре.

На дневном реду сједнице је и информација о пројекту "Техничка помоћ за унапређено искориштење материјала из отпада кроз одвојено сакупљање, поновну употребу и рециклажу на основу принципа циркуларне економије – ЦЕТАП", најављено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

MUP RS

Друштво

МУП Српске послао важно обавјештење

На сједници ће бити ријечи и о пројекту "Пут ка развоју зеленијег друштва и одрживих организација цивилног друштва у области животне средине у БиХ".

Сједница је заказана у 10.00 часова, у 12.00 часова планирана је конференција за новинаре.

насиље у породици

Влада Републике Српске

Коментари (0)
