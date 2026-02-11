Анђелка Кузмић о подстицајима: Исплате ће бити редовне

Извор:
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да ће подстицаји за прошлу годину бити исплаћени након што буду заведени подаци о оствареној производњи и издата рјешења о исплати.
"Исплате ће бити редовне", поручила је Кумићева.
Она је поновила да ће, у складу са договором са мљекарима, њима бити повећани подстицаји у овогодишњем правилнику, односно 0,30 КМ за литар млијека и 500 КМ по грлу.
"Будемо ли имали простора за већи буџет, а вјерујем да хоћемо с обзиром на информације о могућем одблокирању одређених пројеката, све ће то бити у корист наших пољопривредника", рекла је Кузмићева новинарима у Бањалуци.
Коментаришући захтјев посланика опозиције за одржавање посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске о ситуацији у мљекарству, она је рекла не види сврху те сједнице с обзиром на то да од 11 захтјева у иницијативи за сједницу шест није из области пољопривреде, док су остали већ ријешени.
"Уколико буде сједнице, навешћемо шта су Министарство и Влада Српске протеклих година учинили за пољопривреду Републике Српске, посебно за област мљекарства гдје су издвајања из године у годину већа", навела је Кузмићева.
