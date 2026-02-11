Игор Додик: Показали смо снагу странке која најбоље разумије народ

Извор:
Поносимо се са резултатима на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске. Показали колико СНСД, Синиша Каран, и Милорад Додик имају подршку народа, рекао је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а, на конференцији за новинаре у Бањалуци.
"Протеклог викенда смо показали колико СНСД, наш кандида Синиша Каран и лидер странке Милорад Додик заиста имају подршку у народу. Показали смо снагу и организацију странке која је годинама најближа бирачима и најбоље разумије потребе и будуће изазове који су пред Српском. Побједа Карана је поштена, несумњива, али доказује колико су они у опозицији немоћни, неспособни да политички и патриотски одговоре актуелном тренутку. Бирачи су препознали подвалу која је осмишљена у Сарајеву. Што се тиче понављања избора дали су најбољи одговор, а то је гласање за Карана", рекао је Додик.
Он је позвао опозицију да у наредних пола године, до нове изборне кампање, коначно патриотски одговоре актуелном тренутку и јасно заузму став против нелегалног странца Кристијана Шмита, и да престану да због власти кокетирају са идејама и интересним круговима из Сарајева који не мисле ништа добро Републици Српској.
"Позивам их још једном да по ко зна који пут гласно кажу да када је у питању Српска и њена будућност нема власти и опозиције, него да постоји јединствен одговор за покушај да се она угрози. Молим вас да се вратите Републици Српској и њеним интересима. Ширину коју СНСД стално показује када је у питању национална политика, опозиција не зна да препозна. Када би на пружену руку знали да одговоре савјесно, можда би то бирачи другачије вредновали. Овако, немају чему да се чуде када изгубе изборе. Немају чему ни да се надају када једне те исте флоскуле понављају 20 и више године", рекао је Додик.
Он се захвалио предсједницима Мјесних одбора, активистима, свим људима који су изашли да гласају на протеклим изборима, чак и онима који су гласали против Карана.
