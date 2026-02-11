Имате идеју за бизнис на селу, ево како до беспроватних средстава

Logo
Незапослене младе особе од 18 до 40 година, које живе на селу или своју пословну причу желе започети у руралном подручју, имају прилику пријавити се на програм "Мој бизнис на селу". Јавни позив за исказивање интереса је отворен, а ријеч је о програму техничке подршке и дод‌јеле бесповратних средстава за покретање бизниса, који финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Максималан износ подршке је 10.000 КМ, а намјера је подстаћи развој предузетничких иницијатива у областима пољопривреде, прераде и производње хране, агротуризма те других сродних д‌јелатности кроз едукацију, развој предузетничких идеја, израду одрживих пословних планова и техничку подршку за њихову реализацију.

Ко се може пријавити за Мој бизнис на селу?

Право учешћа имају младе особе с пребивалиштем у Републици Српској које су незапослене и имају јасну пословну идеју за самозапошљавање, уз услов да се реализација бизниса планира у руралном подручју. Од кандидата се очекује да осигурају властито суфинансирање у минималном износу од 5% од укупне вриједности одобрених грант средстава, те да, у случају избора, региструју властити пословни субјект.

Анђелка Кузмић

Друштво

Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

Позив се, наиме, проводи у двије фазе. Током прве, кандидати су обавезни доставити: попуњену пријаву, изјаву о незапослености, изјаву да ће учествовати у програму техничке подршке те изјаву да у претходне 3 године нису користили друга бесповратна средства у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса.

Апликанти који буду позитивно оцијењени биће позвани да учествују у програму обуке и техничке подршке за разраду пословне идеје у бизнис план. Изабраним ће бити на располагању дводневна обука на тему развоја предузетничких вјештина и израде бизнис плана те менторска подршка.

Пољопривредник

Економија

Семберски пољопривредници спремни за радове у пољу

У другој фази провођења овог позива, подносилац пријаве обавезан је доставити бизнис план у ком је разрађена пословна идеја те изјаву о намјери регистрације пословног субјекта, минимално ППГ , као услов за реализацију потицајних средстава.

Након тога ће се извршити коначно одобравање бизнис планова који ће бити позитивно оцијењени као реални и прихватљиви за одобравање бесповратних средстава, најуспјешнијим подносиоцима пријаве на бази процјене изводљивости, квалитета и оправданости бизнис идеја.

Машине и опрема

Само учешће у овом програму не подразумијева аутоматску дод‌јелу бесповратних средстава, а подршка ће бити реализована у виду производних машина и остале опреме за почетак пословања (нпр. набавка потребне опреме, репроматеријала за производњу и паковање, машина за производњу, ИТ опреме, уређење просторија, консултантске услуге у вези са технологијом прераде, и сл.).

Пријавити се можете најкасније до 20. фебруара ове године. Пратећа документација (потврде и изјаве) доставља се електронским путем, на адресу која ће апликантима бити достављена након попуњавања пријавног формулара. Додатна питања у вези са овим позивом могу се доставити на e-mail: v.lemic@mps.vladars.rs.

(Агроклуб)

