Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Извор:
СРНА
11.02.2026
14:10
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је данас у Бањалуци да због поданичког односа једне структуре у Савјету министара према ЕУ нису у могућности да уведу заштитне мјере када је ријеч о пољопривредним производима, иако би то било најбоље да би се могла заштитити домаћа производња.
Кошарац је навео да један број колега из ФБиХ погрешно тврди да је увођење заштитних мјера кршење Споразума о стабилизацији и придруживању.
"Имали смо низ примјера када нисмо могли да донесемо такве одлуке, а биле су приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Остаје да користимо неке друге моделе, отварамо нова тржишта", рекао је Кошарац новинарима након састанка о питањима тржишта свињског меса, увоза меса и стоке.
Он је додао да је анализирајући одређене одредбе Споразума о стабилизацији и придруживању могуће констатовати да ЕУ није партнер, да примарно жели остварити своје интересе и да од земаља које желе да приступе ЕУ искористе све капацитете, а узму бенефите.
Кошарац је рекао да је унутрашња трговина у надлежности Министарства трговине и туризма Српске, те да ће вјероватно у оквиру њега бити донесени одговарајући правилници по основу захтјева произвођача.
Коментаришући тврдње опозиције да институције штите увознички лоби, Кошарац је рекао да опозиција потпуно неутемељено износи одређене ставове и да би требало да знају да постоји уговор о слободној трговини и да постоји обавеза међународног капацитета који БиХ има на основу тих неадекватно склопљених уговора који не штите домаћу примарну производњу.
"Господа је некада сједила у Савјету министара, па да ли су доносили заштитне мјере? Да ли су икада покушали да покрену поступак адаптације одређених споразума? Ми јесмо и стално то радимо да бисмо заштитили пољопривредне произвођаче", нагласио је Кошарац.
Он је нагласио да Влада Републике Српске води адекватну политику у контексту јачања капацитета пољопривредне производње и видљивости домаћих производа на тржишту БиХ и ван земље.
"У Министарству спољне трговине и економских односа нећемо дозволити да постанемо централни орган када је ријеч о области пољопривреде, јер је то искључива надлежност ентитета, иако и данас постоји интенција одређених структура у БиХ. Наша заједничка обавеза је да обезбиједимо пољопривредни суверенитет Републике Српске и то радимо у континуитету", закључио је Кошарац.
Република Српска
2 ч0
Економија
20 ч0
Друштво
1 д0
Република Српска
2 д0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
03
15
58
15
50
15
47
Тренутно на програму