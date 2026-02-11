Ковачевић: Сада крећемо у политичку офанзиву

11.02.2026
14:32
Коментари:6
Резултат поновљених избора за предсједника Српске је велика побједа српског народа и Републике Српске, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић на конференцији за новинаре.
- На недјељне изборе није уложена ни једна жалба нити приговор. Ово је и велика побједа Милорада Додика, који је био прва мета Кристијана Шмита - рекао је Ковачевић.
Навео је да их је СНСД све поразио.
- Порука је требала бити да народ није тај који доноси одлуке, али све смо их поразили. Одбранили смо суверенитет нашег народа. То је велики пораз Шмита и Сарајева у намјери да потчини Српску, али и опозиције из Српске која је била спремна да буде помагач тих циљева - нагласио је Ковачевић.
Навео је да се сада Српска одбранила.
- Сада крећемо у политичку офанзиву. Вратите нас на изворни Дејтон или ћемо тражити друге облике. Наша порука је да нећемо дуго чекати - јасан је Ковачевић.
Истиче да се не смије заборавити понашање опозиције.
- А понашали су се као најобичнији хулигани, вријеђајући обичне људе, породице са дјецом. Покушали су на већини мјеста да изазову инциденте и сукобе. Покушали су да направе преокрет, али доживјели су још убједљивији пораз. Поразили смо и њихову лаж и бесмислица да неко у Српској краде изборе - рекао је Ковачевић.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч7
Република Српска
9 ч7
Република Српска
21 ч44
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч7
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
03
15
58
15
50
15
47
Тренутно на програму