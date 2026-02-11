Logo
Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

Извор:

АТВ

11.02.2026

15:47

Коментари:

1
Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске
Фото: Уступљена фотографија

Република Српска прихвата различита мишљења и интересе, али не одустаје од свог права да буде равноправан субјект у процесима одлучивања и резолутно одбацује могућност да буде објекат о коме други доносе одлуке, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић током састанка са шефом политичког одјељења Амбасаде Велике Британије у БиХ Едом Мајлсом.

Током разговора о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, Стевандић је истакао да је дијалог вођен на усаглашеној платформи руководства Републике Српске – да са Републиком Српском треба разговарати, а не да се о њој разговара.

Он је изразио задовољство што је у међународним дипломатским круговима Република Српска све више препозната не као кривац за кризе, већ као страна која на демократским принципима афирмише своја права из Дејтонског споразума, укључујући право на одбрану институција, имовине и самосталног одлучивања.

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Стевандић је поновио став о неопходности затварања ОХР-а, престанка интервенционизма и заузимања страна унутар Босне и Херцеговине, оцијенивши да такви приступи додатно продубљују кризу и подјеле.

Он је нагласио да Република Српска очување мира и стабилности види као приоритет, једнако као и заштиту својих уставних и дејтонских права.

Састанку је присуствовао и Мету Џефрис, шеф деска за БиХ при Одјелу за Западни Балкан у Министарству спољних послова Велике Британије, саопштено је из Народне скупштине Републике Српске.

Ненад Стевандић

NSRS

Дејтонски споразум

Коментари (1)
