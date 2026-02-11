Logo
Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама

АТВ

11.02.2026

15:14

1
Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама
Фото: ATV

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик послао је оштру поруку функционерима станке за које је добио притужбе да нису доступни и да нису међу народом, те поручио да ће додатно обратити пажњу на њих.

"Позивам све да се заједно додатно ангажујемо, да послушамо људе и оне који су незадовољни са нама да видимо због чега су незадовољни. Поручујем свим функционерима из СНСД-а који носе јавне функције широм Српске. Оно што чујем је да се највише замјера појединцима да нису међу народом, да нису доступни, да не желе да рјешавају неке нагомилане проблеме. Не желимо такве људе да имамо међу нама. Искомуницирали смо са тим људима и сада им поручујем да ћемо додатно да обратимо пажњу на њих, да се врате мјесним заједницама, да се ставе на располагање јер су добили повјерење народа и морају да га врате", рекао је Додик.

Он поручује да СНСД није кампањска организација и да СНСД ради сваки дан.

"Очекујем да нова Влада коју предводи Саво Минић повлачењем конкретних потеза у наредним мјесецима покаже колико препознаје стварне потребе грађана. Наш приоритет остаје наставак побољшања животног стандардна, јачање привреде и позиције и интереса Републике Српске на међународном плану".

Додик истиче и да ће СНСД бити незаобилазан фактор у "државној заједници БиХ", не само у наредном изборном циклусу, него у наредна два.

"Са коалиционим партнерима ћемо имати двотрећинску већину у наредном мандату када прођу избору у октобру. Циљ нам је да имамо минимално девет посланика у Представничком дому, а минимално четири делегата у Дому народа", рекао је Додик.

Игор Додик

СНСД

