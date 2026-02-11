Извор:
Б92
11.02.2026
16:03
Коментари:0
Након што је норвешки биатлонац Штурла Холм Лагрид пред камерама на Зимским олимпијским играма јавно признао прељубу и у сузама замолио дјевојку за опроштај, стигао је и њен одговор, али не онакав каквом се можда надао.
Наиме, цијели свијет је чекао одговор мистериозне дјевојке којој је Штурла Холм Лагрид на ЗОИ поручио да је воли и да му је то што ју је преварио највећа грешка у животу.
Након што је освајач бронзане медаље на ЗОИ 2026. године пред камерама признао да је преварио своју дјевојку са којом је био у вези шест мјесеци и јавно се сломио због тога те у сузама затражио опроштај, стигао је одговор и друге стране, преноси б92.
У писму за норвешке новине ВГ је рекла: "Чак и након изјаве љубави пред цијелим свијетом, тешко је опростити. Нисам изабрала да будем стављена у ову позицију и боли ме што морам бити у њој. Имали смо контакт у међувремену и он зна шта ја мислим о овоме".
Сцена
Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао
Додала је да жели захвалити својој породици и пријатељима који су је подржавали током овог периода, као и свима осталима који су мислили на њу и саосјећали с њом, а да нису знали ко је.
ВГ је након тога контактирао Лагрида у жељи да добије његов коментар, али олимпијац није желио да се оглашава, пише Daily Mail.
🔴 Ex-girlfriend of cheating Olympian: I am struggling to forgive him— Telegraph Sport (@TelegraphSport) February 11, 2026
Sturla Holm Lægreid, who won bronze in Tuesday’s 20km individual race, revealed during a tearful post-race interview that he had been unfaithful to his girlfriend but that she was still the love of his life pic.twitter.com/0xwKcO99Dx
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
03
15
58
15
50
15
47
15
37
Тренутно на програму