Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

Б92

11.02.2026

16:03

Штурла Холм Лагрид
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Након што је норвешки биатлонац Штурла Холм Лагрид пред камерама на Зимским олимпијским играма јавно признао прељубу и у сузама замолио д‌јевојку за опроштај, стигао је и њен одговор, али не онакав каквом се можда надао.

Наиме, цијели свијет је чекао одговор мистериозне д‌јевојке којој је Штурла Холм Лагрид на ЗОИ поручио да је воли и да му је то што ју је преварио највећа грешка у животу.

Након што је освајач бронзане медаље на ЗОИ 2026. године пред камерама признао да је преварио своју д‌јевојку са којом је био у вези шест мјесеци и јавно се сломио због тога те у сузама затражио опроштај, стигао је одговор и друге стране, преноси б92.

У писму за норвешке новине ВГ је рекла: "Чак и након изјаве љубави пред цијелим свијетом, тешко је опростити. Нисам изабрала да будем стављена у ову позицију и боли ме што морам бити у њој. Имали смо контакт у међувремену и он зна шта ја мислим о овоме".

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Додала је да жели захвалити својој породици и пријатељима који су је подржавали током овог периода, као и свима осталима који су мислили на њу и саосјећали с њом, а да нису знали ко је.

ВГ је након тога контактирао Лагрида у жељи да добије његов коментар, али олимпијац није желио да се оглашава, пише Daily Mail.

