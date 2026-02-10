Logo
Брука на ЗОИ: Добили медаље које морају да поправљају, у току истрага

10.02.2026

20:02

Јута Лердам
Фото: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Организатори Зимских олимпијских игара у Милану и Кортини објавили су да су пронашли рјешење за поломљене медаље, на које су се спортисти жалили.

Они који су добили оштећена одличја, моћи ће да их поправе.

Тако је у преносу уживо Јута Лердам поломила своје злато.

"Спроведена је циљана истрага и пронађено је рјешење. Милано Кортина 2026 потврђује своју посвећеност осигуравању да медаље, које симболизују највеће достигнуће у каријери спортисте, испуњавају стандарде квалитета и пажњу посвећену детаљима", рекао је директор комуникација ЗОИ, Лука Касаса.

Dragana Mirkovic

Сцена

Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

Организатори су спровели истрагу са италијанском државном ковницом новца, која је била задужена за израду медаља и дошли су до закључка да је само ограничени број медаља имао грешку, иако није прецизирано о каквој врсти грешке је реч.

Златне медаље са овогодишњих ЗОИ теже 500 грама, од чега је шест грама злата. Исту тежину имају и сребрна одличја, док су бронзана нешто лакша, теже 420 грама.

Ајлин Гу

Остали спортови

Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе

ЗОИ 2026

