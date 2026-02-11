Logo
Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући

11.02.2026

16:58

Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп требало би данас да угости израелског премијера Бењамина Нетанијахуа у Бијелој кући, док расту тензије око нуклеарног програма Техерана.

Очекује се да ће се Нетанијаху залагати за оштрији став САД о иранском програму обогаћивања уранијума, балистичких ракета и подршци посредничким групама попут Хамаса и Хезболаха.

Прије састанка, Трамп је рекао да разматра распоређивање друге ударне групе носача авиона на Блиски исток, упозоравајући да би САД могле предузети "веома оштре" мјере ако дипломатија не успије.

