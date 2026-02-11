Трамп и Нетанијаху вечерас у Бијелој кући

11.02.2026
16:58
Коментари:1
Амерички предсједник Доналд Трамп требало би данас да угости израелског премијера Бењамина Нетанијахуа у Бијелој кући, док расту тензије око нуклеарног програма Техерана.
Очекује се да ће се Нетанијаху залагати за оштрији став САД о иранском програму обогаћивања уранијума, балистичких ракета и подршци посредничким групама попут Хамаса и Хезболаха.
Прије састанка, Трамп је рекао да разматра распоређивање друге ударне групе носача авиона на Блиски исток, упозоравајући да би САД могле предузети "веома оштре" мјере ако дипломатија не успије.
