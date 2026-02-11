Открио налазиште резерви нафте од 55 милиона тона у руској арктичкој зони

Извор:
Спутник Србија
11.02.2026
14:28
Нафтна компанија Гаспромњефт објавила је данас да је открила налазиште са резервама од 55 милиона тона нафте у руској арктичкој зони Јамало-ненецког аутономног округа.
Прес служба руске компаније саопштила је да је ово највеће откриће на Јамалу у последњих 30 година.
Лежиште је откривено у оквиру Јужно-новопортовског и Салетинског поља у Јамалском округу. Име је добило по руском научнику и геологу Алексеју Конторовичу.
Планирана су даља истраживања на локалитету, а на основу добијених података биће развијен програм развоја нових налазишта, појаснила је компанија.
„Ово откриће потврђује да је ресурсна база наше земље далеко од потпуног искоришћења“, рекао је председник Управног одбора Гаспромњефта Александар Дјуков.
Додао је да ће откривено налазиште помоћи у остваривању циљева руске енергетске стратегије до 2050. године.
