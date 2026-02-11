Logo
Открио налазиште резерви нафте од 55 милиона тона у руској арктичкој зони

Извор:

Спутник Србија

11.02.2026

14:28

Нафтна компанија Гаспромњефт објавила је данас да је открила налазиште са резервама од 55 милиона тона нафте у руској арктичкој зони Јамало-ненецког аутономног округа.

Прес служба руске компаније саопштила је да је ово највеће откриће на Јамалу у последњих 30 година.

Лежиште је откривено у оквиру Јужно-новопортовског и Салетинског поља у Јамалском округу. Име је добило по руском научнику и геологу Алексеју Конторовичу.

Планирана су даља истраживања на локалитету, а на основу добијених података биће развијен програм развоја нових налазишта, појаснила је компанија.

Економија

Цијене нафте у благом паду

„Ово откриће потврђује да је ресурсна база наше земље далеко од потпуног искоришћења“, рекао је председник Управног одбора Гаспромњефта Александар Дјуков.

Додао је да ће откривено налазиште помоћи у остваривању циљева руске енергетске стратегије до 2050. године.

(спутник србија)

Нафта

Русија

