Ухапшен нападач у школ на Тајланду

Извор:

СРНА

11.02.2026

14:03

Ухапшен нападач у школ на Тајланду
Фото: cottonbro studio/Pexels

Полиција је привела наоружаног мушкарца који је пуцао у школи на југу Тајланда, а све особе које су биле таоци су ослобођене, рекао је Ројтерсу полицијски званичник Вичијан Собун.

Други полицијски званичник изјавио је да је повријеђено најмање троје људи.

Мушкарац стар 18 година ушао је претходно наоружан пиштољем у школу у Хат Јаију, у провинцији Сонгкла, објавила је локална администрација.

Посједовање оружја није неуобичајено на Тајланду, гдје је бивши полицајац 2022. године на истоку земље убио 36 људи, укључујући 22 дјеце, у нападу пиштољем и ножем у вртићу.

Школа

хапшење

Тајланд

