Зашто Француска позива грађане да једу мање меса?

Француска влада је данас објавила нову Националну стратегију за исхрану и климу (Снанц) до 2030, која препоручује грађанима да ограниче конзумацију меса и прерађевина и пређу на здравију исхрану која мање утиче на климатске промjене.
Формулација везана за месо је дуго била спорна, пошто је министарство пољопривреде инсистирало на ријечи "ограничавање", док је министарство екологије желио да у тексту стоји "смањење", преноси Фигаро.
Циљ је постепена промјена навика у исхрани, што подразумева више воћа, поврћа, махунарки, орашастих плодова и цјеловитих житарица на јеловнику, као и довољно рибе и млијечних производа, али и смањење потрошње увезеног меса.
Препоруке су дио шире политике која се заснива на резултатима Конвенције грађана о климатским промјенама и Закона о клими и отпорности из 2021. године.
План је да ове мере буду имплементиране до 2030, како би се смањиле емисије гасова стаклене баште из хране и побољшало здравља становништва.
Стратешки фокус је да Французи постепено мењају навике, а не да се уводе строги законски прописи.
